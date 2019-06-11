توقعات بإنخفاض سعر الليمون بشكل كبير خلال الأيام القادمة

لا شك أن ارتفاع سعر الليمون فى الأيام السابقة تسبب فى صدمة كبيرة بالنسبة إلى لمواطنين المصريين وايضاً الغير مصريين مثل السوريين المقيمين فى مصر نظراً إلى اعتماد الناس على استخدام الليمون فى حياتهم اليومية من ناحية، وحتى الذين لا يعتمدون على الليمون بشكل يومي أو ليس مؤثراً كثيراً في حياتهم لكنهم مصابون بصدمة كببرة من وصول سعر كيلو الليمون إلى مائة (١٠٠) جنية.

أثار أعضاء ونواب مجلس الشعب هذا الموضوع عن ارتفاع سعر الليمون في الجلسة المنعقدة أول أمس واتهما وزارة الزراعة بالتقصير الشديد حيال هذا الأمر بسبب ترك المزارعين بقطع شجر الليمون وزراعة محاصيل أخرى بدلا منه ويرجع ذلك أيصاً بسبب إنخفاض سعر الليمون ولم يجنوا من ورائه أرباح فقرروا قطع الأشجار وبالتالي قل الإنتاج وقل المعروض وارتفع السعر.

استغرب النواب فى مجلس الشعب عن صمت وزارة الزراعة وعدم إصدار أي تصريح لها يخص ارتفاع سعر الليمون، واتهم النواب وزارة الزراعة بالتقصير والإهمال فى معالجة هذا الأمر وأن وزارعة الزراعة هى المتسبب الأساسي في ارتفاع سعر الليمون.

انخفض سعر الليمون اليوم إلى عشرين (٢٠) جنيها للكيلو فى المزارع وأربعين (٤٠) جنيهاً للكيلو فى الأسواق، ويتوقع أن ينخفض أكثر من ذلك ويصل إلى سعرة الطبيعى خلال أيام، ويرجع ذلك للحملات التى قامت بها الأجهزة الرقابية على البائعين وامتناع المواطنين عن شراء الليمون وقيام التجار بشراء وجنى كميات كبيرة من الليمون طمعاً في الربح الكبير نتيجة ارتفاع السعر.