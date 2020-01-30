توقعات حالة الطقس غدا الجمعة.. وبيان درجات الحرارة

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية توقعاتها لدرجات الحرارة وحالة الطقس المتوقعة، غدا الجمعة، الموافق 31 يناير 2020، مشيرة إلى أنه من المقرر أن يسود طقس معتدل نهارا شديد البرودة ليلا على العاصمة ومحافظات الوجه البحري إلى جانب السواحل الشمالية الغربية والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وأعلنت هيئة الأرصاد، في بيان رسمي، أن الطقس مائل للدفء نهارا وشديد البرودة ليلا على جنوب سيناء والغردقة وجنوب الصعيد وحلايب وشلاتين.

وفيما يتعلق بتحذيرات الشبورة المائية، أوضح بيان الهيئة أن الشبورة المائية ستتكون صباحا على الوجه البحري، وشمال الصعيد، لافتة إلى أنها تكون غائمة أحيانا والرياح معتدلة على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية وشمال الصعيد وجنوب الصعيد وحلايب وشلاتين.

وأشارت هيئة الأرصاد، إلى وجود فرصة لسقوط أمطار على مناطق متفرقة، وحدوث اضطراب في الملاحة البحرية على السواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء والغردقة.

بيان بحالة البحرين الأحمر والمتوسط غدا الجمعة

أما فيما يتعلق بحالة البحرين الأحمر والمتوسط غدا الجمعة، فإن البحر المتوسط (معتدل إلى مضطرب) حيث يبلغ ارتفاع الموج فيه بين المترين والمترين والنصف، في حين تكون حالة البحر الأحمر هي الأخرى معتدلة إلى مضطربة، ويتراوح ارتفاع الموج بين المترين والمترين والنصف.

بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا محافظات مصر