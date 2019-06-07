توقعات حالة الطقس في مصر والسعودية

توقع خبراء الأرصاد الجوية أن يسود طقس لطيف غدا السبت، مع انخفاض في درجات الحرارة مستمر على السواحل الشمالية، كما يميل الطقس للحرارة على الوجه البحرى والقاهرة وتشتد الحرارة على باقي الأنحاء، لطيف ليلا.

احتمال سقوط أمطار

وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة يصاحبها سقوط أمطار خفيفة شمالا ورياح معتدلة تنشط جنوبا، وخفيفة على البحر المتوسط إلى معتدلة.

الطقس في سيناء

وعن سيناء فالطقس لطيف شمالا، حار جنوبا نهارا، لطيفا ليلا، وجاءت درجات الحرارة العظمى في القاهرة غدا السبت 33.

حالة الطقس في السعودية

كما توقع خبراء الأرصاد حالة الطقس في السعودية وأصدرت عليه الهيئة العامة للأرصاد الجوية وحماية البيئة السعودية بيانها وبه ما يفيد تكون السحب الرعدية الممطرة والتي يصاحبها الرياح النشطة على المناطق التالية:-

مرتفعات جازان وعسير والباحة.

منطقتي المدينة المنورة ومكة المكرمة، والأجزاء الشرقية منها.

مناطق حائل والجوف والحدود الشمالية.

نشاط الرياح وارتفاع درجات الحرارة

كما تنشط الرياح المثيرة للغبار والأتربة، ما تؤثر سلبا على مستوى الرؤية الأفقية، وتشهد المناطق الشرقية للمملكة العربية السعودية طقسا حارا إلى شديد الحرارة، استمرار للموجه الحارة التي بدأت اليوم الجمعة على منطقة الخليج العربي.