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توقعات درجات الحرارة فى مصر 4 أيام قادمة

بواسطة H.Ali

تمر مصر فى هذه الأيام بموجة شديدة من ارتفاع درجات الحرارة وإليك توقعات درجات الحرارة فى مصر 4 أيام قادمة .

1 درجات الحرارة المتوقعة في القاهرة
2 درجات الحرارة المتوقعة في الإسكندرية
3 درجات الحرارة المتوقعة في الغردقة
4 درجة الحرارة المتوقعة في أسيوط
5 درجات الحرارة المتوقعة في أسوان

درجات الحرارة المتوقعة في القاهرة

اليوم العظمي الصغري
الجمعة 36 20
السبت 32 18
الأحد 29 16
الاثنين 30 17

درجات الحرارة المتوقعة في الإسكندرية

اليوم العظمي الصغري
الجمعة 27 21
السبت 25 19
الأحد 25 18
الاثنين 25 20

درجات الحرارة المتوقعة في الغردقة

اليوم العظمي الصغري
الجمعة 36 27
السبت 36 22
الأحد 31 19
الاثنين 29 21

درجة الحرارة المتوقعة في أسيوط

اليوم العظمي الصغري
الجمعة 43 23
السبت 39 16
الأحد 32 16
الاثنين 32 18

درجات الحرارة المتوقعة في أسوان

اليوم العظمي الصغري
الجمعة 45 29
السبت 45 24
الأحد 37 21
الاثنين 35 20
H.Ali

محرر ومدون مصري لدي موقع "كلمة"، حاصل علي بكالوريوس تجارة جامعة السادات - شعبة المحاسبة، مُحٍب للتصفح علي الانترنت ومتابعة الأخبار المحلية والعالمية وعاشق للألعاب خاصةً الأونلاين.

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