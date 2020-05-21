تمر مصر فى هذه الأيام بموجة شديدة من ارتفاع درجات الحرارة وإليك توقعات درجات الحرارة فى مصر 4 أيام قادمة .
درجات الحرارة المتوقعة في القاهرة
|اليوم
|العظمي
|الصغري
|الجمعة
|36
|20
|السبت
|32
|18
|الأحد
|29
|16
|الاثنين
|30
|17
درجات الحرارة المتوقعة في الإسكندرية
|اليوم
|العظمي
|الصغري
|الجمعة
|27
|21
|السبت
|25
|19
|الأحد
|25
|18
|الاثنين
|25
|20
درجات الحرارة المتوقعة في الغردقة
|اليوم
|العظمي
|الصغري
|الجمعة
|36
|27
|السبت
|36
|22
|الأحد
|31
|19
|الاثنين
|29
|21
درجة الحرارة المتوقعة في أسيوط
|اليوم
|العظمي
|الصغري
|الجمعة
|43
|23
|السبت
|39
|16
|الأحد
|32
|16
|الاثنين
|32
|18
درجات الحرارة المتوقعة في أسوان
|اليوم
|العظمي
|الصغري
|الجمعة
|45
|29
|السبت
|45
|24
|الأحد
|37
|21
|الاثنين
|35
|20