توقعات هيئة الأرصاد الجوية لحالة الطقس .. انخفاض في درجات الحرارة وأمطار خفيفة

استمرار لحالة الطقس اللطيف الذي شهدته معظم الأنحاء اليوم، جاءت توقعات هيئة الأرصاد الجوية لتؤكد استمرار الطقس اللطيف في ثالث أيام شهر رمضان المبارك، ويأتي هذا التحسن الملحوظ بعد أن شهدت البلاد حالة من ألاضطراب خلال الأسبوع الماضي بعد أن تباينت درجات الحرارة بين أرتفاع كبير يتبعه انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة على معظم أنحاء الجمهورية، فيما عدا محافظات جنوب الصعيد، وفيما يلي تفاصيل توقعات حالة الطقس ليوم الغد الأربعاء 8 مايو، الموافق ثالث أيام رمضان.

توقعات هيئة الأرصاد لحالة الطقس غدا الأربعاء

لليوم الثاني على التوالي، يتوقع خبرا الأرصاد أن يستمر الانخفاض في درجات الحرارة على معظم الأنحاء، حيث يتوقع أن تشهد السواحل الشمالية طقس لطيف، ويسود الطقس المعتدل جميع مناطق الوجه البحري والقاهرة وحتى محافظات شمال الصعيد، بينما يتحول الطقس إلى حار على محافظات جنوب الصعيد خلال ساعات النهار، ولطيف ليلا على كافة الأنحاء.

سقوط أمطار على بعض المناطق

كما أشار تقرير هيئة الأرصاد الجوية إلى توقعه بتساقط للأمطار الخفيفة على مناطق من جنوب سيناء وجنوب البلاد، نظرا لظهور السحي المنخفضة والمتوسطة، كما توقع أن تشهد المناطق الجنوبية لشبه جزيرة سيناء والغردقة ومحافظات جنوب الصعيد رياح مثيرة للرمال والأتربة.

توقعات هيئة الأرصاد لحالة الملاحة البحرية

توقع تقرير الأرصاد الجوية وحالة الطقس غدا، اضطراب في حركة الملاحة البحرية على السواحل الشرقية بالبحر الأحمر وخليج السويس نظرا لنشاط الرياح الشمالية الغربية هناك.

درجات الحرارة المتوقعة غدا الأربعاء