توقيت صلاة عيد الفطر المبارك 1440-2019 في جميع محافظات مصر

قامت دار الأفتاء المصرية بالإعلان عن موعد عيد الفطر المبارك 2019 وولادة هلال شهر شوال، حيث يولد هلال شهر شوال لعام 1440 هجرياً ، مباشرة بعد حدوث الاقتران فى تمام الساعة التاسعة وثلاث وأربعين دقيقة ليلا بالتوقيت المحلى لمدينة القاهرة في اليوم السابق ليوم الرؤية”.

وطبقاً للحسابات الفلكية تكون غرة شهر شوال 1440 هجريا فلكياً يوم الأربعاء 5 يونيو “أول أيام عيد الفطر المبارك”.

موعد صلاة العيد 2019 في كافة المحافظات والمدن المصرية

القاهرة 5:19 صباحاً

الجيزة 5:19 صباحاً

الإسكندرية 5:21 صباحاً

بورسعيد 5:12 صباحاً

السويس 5:14 صباحاً

العريش 5:06 صباحاً

طور سيناء 5:13 صباحاً

سانت كاترين 5:11 صباحاً

طابا 5:06 صباحاً

شرم الشيخ 5:12 صباحاً

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دمنهور 5:20 صياحاً

طنطا 5:18 صباحاً

المنصورة 5:16 صباحاً

الزقازيق 5:17 صياحاً

بنها 5:18 صباحاً

شبين الكوم 5:19 صباحاً

كفر الشيخ 5:18 صباحاً

الفيوم 5:22 صباحاً

بنى سويف 5:21 صباحاً

المنيا 5:25 صباحاً

أسيوط 5:25 صباحاً

سوهاج 5:25 صباحاً

قنا 5:22 صباحاً

أسوان 5:25 صباحاً

أبو سمبل 5:34 صباحاً

مرسى مطروح 5:32 صباحاً

الغردقة 5:15 صباحاً

الخارجة 5:33 صباحاً

الإسماعيلية 5:13 صباحاً

دمياط 5:13 صباحاً

السلوم 5:40 صباحاً

نويبع 5:08 صباحاً

حلايب 5:14 صباحاً

شلاتين 5:16