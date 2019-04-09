موعد يوم إجازة شم النسيم 2019 | جدول تفصيلي بجميع الإجازات وأيام العطلة الرسمية بمصر

موعد إجازة شم النسيم 2019 بمصر والتي عادة ما يتعاظم البحث عنها مع اقتراب ميعاد شم النسيم، حيث يعتبره الكثير من المصريين عيد لهم منذ فجر التاريخ المصري القديم، وأيضا يطلق علية البعض عيد الربيع على الرغم من أن بداية شهر الربيع يبدأ يوم 21 مارس من كل عام، ومن عادات المصريين على اختلاف شرائحهم المجتمعية يستمتعون بهذا اليوم، فبعضهم يذهبون في الحدائق والمتنزهات العامة، والبعض الأخر يجعلون من النوادي والشواطئ قبلتهم في الاحتفال بهذا اليوم، لذلك فهو يوم فرحة وبهجة بعموم البلاد، ويوافق موعد يوم شم النسيم هذا العام يوم 29 أبريل، ودائما ما يوافق يوم شم النسيم يوم الاثنين.

ومن العادات المصرية في الاحتفال بيوم شم النسيم من كل عام هي تحضير الوجبات التي تعود المصريين على الاحتفال بتناولها في هذا اليوم، ويشتهر شم النسيم بالبيض الملون والذي يشارك في تلوينه الكبار والصغار، والبيض هو رمز للخصوبة لدى المصري القديم، كما يحتفل المصريين أيضا بتناول الأسمال المملحة والمدخنة والبصل والليمون والترمس والحمص الشامي.

موعد إجازة شم النسيم 2019

ونعيد ونؤكد أن موعد يوم شم النسيم هذا العام يوافق يوم الاثنين 29 أبريل 2019، ويتمنى موقعنا للجميع قضاء يوم مبهج وممتع مع أقد الأعياد الفرعونية في التاريخ المصري القديم، حيث لا يزال يحتفل به المصريون إلى يوما هذا، ويعتبر يوم شمس النسيم يوم إجازة رسمية بعوم البلاد، وتشمل الإجازة جميع العاملين بالقطاع العام والخاص، وهو يوم إجازة أيضا بجميع الوزارات والمصالح الحكومية والبنوك والمدارس والجامعات، ويستثنى من ذلك بعض الفئات حيث يعتبر يوم عمل بأجر مضاعف للعاملين بالمستشفيات وقطاعات شرطية عديدة، وذلك نظرا لأهمية هذه المصالح والقطاعات الحكومية.

موعد شم النسيم 2019

شم النسيم هو يوم يكون اجازة رسمية علي الموظفين في القطاع العام و بعض القطاع الخاص اجازة رسمية في المدارس

موعد شم النسيم يوم الاثنين الموافق 29 أبريل 2019

جميع الإجازات الرسمية عام 2019

ومن خلال هذا التقرير نرصد أهم العطلات والإجازات الرسمية خلال عام 2019 امن بدايته حتى نهايته، وذلك من خلال الجدول المفصل التالي:

اليوم مناسبة الإجازة والعطلة الرسمية يوم “الاثنين” 7 يناير 2019 عيد ميلاد المسيح يوم “الجمعة” 25 يناير 2019 عيد الشرطة يوم “الخميس” 25 أبريل 2019 عيد تحرير سيناء يوم “الاثنين” 29 أبريل 2019 يوم شم النسيم يوم “الأربعاء” يوم 1 مايو عيد العمال يوم “الأربعاء حتى الجمعة” 5 إلى 7 يونيو عيد الفطر المبارك يوم “الأحد” 30 يونيو ثورة 30 يونيو يوم “الثلاثاء” 23 يوليو ثورة 23 يوليو يوم “الأحد حتى الخميس” 11 إلى 15 أغسطس وقفة عرفات وعيد الأضحى يوم “السبت” 31 أغسطس راس السنة الهجرية يوم “الأحد” 6 أكتوبر احتفالات نصر أكتوبر المجيد يوم “السبت” 9 نوفمبر المولد النبوي

الأشهر الميلادية التي ليس بها إجازات رسمية

شهر فبراير 2019: لا يوجد في شهر فبراير إجازات رسمية

شهر مارس 2019: لا يوجد في شهر مارس إجازة رسمية

شهر سبتمبر 2019: لا يوجد في شهر سبتمبر إجازات رسمية

شهر ديسمبر 2019: لا يوجد في شهر ديسمبر إجازات رسمية

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نتمنى من خلال موقعا أعياد سعيدة لجميع المصريين، وأن يديم السعادة والبركة على شعب مصر.

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