جامعة الأزهر تتخذ قرارات حاسمة مع ” واقعة خلع البنطلون ” إليكم تفاصيلها

واقعة أثارت حفيظة المجتمع ككل فور انتشار فيديوهات توثق وقائعها، بدأت الواقعة بانتشار فيديوهات بمواقع التواصل الاجتماعي تفاعل معها المتابعين بكثير من الغضب والاستهجان، لمجموعة من الطلاب يقومون ” بخلع البنطلون ” بالمدرج المخصص للتدريس داخل الجامعة .

ومما زاد من وطأة الواقعة وصدمتها أن خلع البنطلون هذا كان بأوامر الأستاذ الجامعي الذي يقوم بتدريس المادة العملية لهم، وتبين من التفاصيل أن الأستاذ الجامعي طلب هذا الطلب فعلياً من الطلاب مقابل نجاحهم بمادته العلمية التي رسبوا فيها، وجاء تبرير الأستاذ الجامعي للواقعة أنه كان يهدف من هذا درس عملي للطلاب لتعويدهم على الحياء ومراقبة النفس وعدم مخالفة تلك القيم حتى من اجل النجاح بالمادة .. وجاء رد جامعة الأزهر حاسماً على تلك الأحداث ننقل لكم تفاصيله فيما يلي .

جامعة الأزهر وقرارات حاسمة ضد واقعة خلع البنطلون

حيث صدر منذ قليل عن جامعة الأزهر قراراتها بشأن تلك الواقعة التي قام بيها عدد من الطلاب بأوامر أحد أساتذة الجامعة وأثارت حفيظة وغضب المجتمع .

حيث أكدت الجامعة في بيان لها، أنها لا يمكن أن تقبل بأي سلوك يضر بقيم المجتمع وثوابته الأصيلة، وعليه قرر الدكتور محمد المحرصاوي رئيس الجامعة فصل الطلاب الذين قاموا بتنفيذ أوامر أستاذهم وخلعوا البنطلون كاشفين عن أماكن حساسة بأجسامهم، وفصل الأستاذ الجامعي بطل الواقعة .

كما قررت الجامعة، إقالة كل من عميد كلية التربية بجامعة الأزهر، ووكيل شئون الطلاب بالكلية، حيث أكدت الجامعة في قرارها أنهم تهاونوا وبشدة في القيام بواجبهم الوظيفي بالمتابعة والتدقيق لما يحدث داخل مدرجات تدريس الكلية .

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