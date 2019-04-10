جداول امتحانات الفصل الدراسي الثاني2019 لمحافظة الإسماعيلية

جداول امتحانات الفصل الدراسي الثاني لمحافظة الإسماعيلية، حيث أصدرت مديرية التربية والتعليم، في محافظة الإسماعيلية الجداول الخاصة باختبارات الفصل الدراسي الثاني لعام ٢٠١٩، والتي ستشمل جميع الصفوف، من الصف الثاني الابتدائي إلى الصف الثاني الثانوي العام، ولكن الصف الأول الثانوي تم استثنائه من الجدول حيث أن امتحاناته سوف توضع عن طريق وزارة التربية والتعليم، والتعليم الفني وتوضع ضمن نظام الثانوية التراكمية، حيث أنه أصبح عام تجريبي لكي يتم تدريب الطلاب على نظام الثانوية العامة الجديد.

ووضعت وزارة التربية والتعليم بعض التعليمات للالتزام بالخريطة الزمنية المعتمدة من المجلس الأعلى قبل الجامعي، وتم تحديد موعد الامتحانات، وفقا لتلك التعليمات على أن تكون في شهر مايو ٢٠١٩.

وقامت جميع المديريات التعليمية، بالفعل بتحديد موعد امتحانات آخر العام وهو ابتداء من ٣٠ أبريل ٢٠١٩، وتنتهي جميع الامتحانات يوم ١٦ مايو ٢٠١٩، وتبدأ بعد ذلك امتحانات الدبلومات الفنية تليها امتحانات الثانوية العامة.

وبالنسبة لجدول الامتحانات، الخاص بالصف الثالث الابتدائي في محافظة الإسماعيلية، فهو كما يلي:

يوم الثلاثاء الموافق ٢٠/٤/٢٠١٩: مادة اللغة العربية والخط والإملاء، من الساعة ٩ صباحا وحتى الساعة ١١ صباحا، ومادة التربية الدينية، من الساعة ١١.٣٠ صباحا إلى الساعة ١٢.٣٠ صباحا.

يوم الخميس الموافق ٢/٥/٢٠١٩: مادة الرياضيات من الساعة ٩ صباحا إلى الساعة ١٠.٣٠ صباحا، ومادة اللغة الإنجليزية، من الساعة ١١ صباحا إلى ١٢.٣٠ صباحا.

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