جداول ومواعيد صرف رواتب يناير 2020 للعاملين بقطاعات الدولة

تسعى الحكومة المصرية في ظل أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد، للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين، لهذا دعت الحكومة لتطبيق عدد من الإجراءات الوقائية، التي من شأنها الحد من انتشار الجائحة، ومن بين الإجراءات التي طبقتها منذ بدء الأزمة، قرار تقسيم أصحاب الرواتب والمعاشات بالدولة على 3 مراحل لصرف الرواتب، بهدف منع التزاحم والتكدس على مكاتب تقديم الخدمة، وسنكشف لكم من خلال موقعنا جداول ومواعيد صرف رواتب يناير 2020 كما تم إعلانها.

جداول ومواعيد صرف رواتب يناير 2020

نظمت وزارة المالية المصرية، عملية صرف الرواتب لجميع العاملين بالدولة، عن شهر يناير القادم، على 3 مجموعات، وحددت الوزارة مواعيد محددة لكل مجموعة، بحيث تختلف مواعيد المجموعات، وبالتالي تحول الوزارة دون تكدس العاملين بالدولة على ماكينات الصراف الآلي، والحد من انتشار الجائحة، كما خصصت الوزارة كذلك مواعيد إضافية لصرف الرواتب لمن سيقوم بالتخلف عن مواعيد الصرف المحددة، وجاءت جداول ومواعيد صرف رواتب يناير 2020 كالتالي:

مواعيد صرف رواتب المجموعة الأولى

تضم المجموعة الأولى من مجموعات صرف الرواتب وفقًا لما أعلنته وزارة المالية، العاملين بالقطاعات التالية:

وزارة الثقافة.

وزارة الداخلية.

وزارة الآثار.

وزارة التجارة.

وزارة الأوقاف.

وزارة الصناعة.

وزارة الإسكان.

وزارة البيئة.

وزارة الطيران المدني.

وزارة البترول.

وزارة السياحة.

الشؤون الصحية.

الإسكان والمرافق.

التموين.

التضامن الاجتماعي

القوى العاملة

الطرق والنقل.

وسيبدأ صرف الرواتب للمجموعة الأولى بداية من يوم الأحد الموافق 24 يناير القادم 2021.

مواعيد صرف رواتب المجموعة الثانية

تضم المجموعة الثانية من مجموعات صرف الرواتب، والتي حددتها وزارة المالية المصرية الوزارات الآتية:

وزارة التخطيط وزارة الاستثمار والتعاون الدولي. وزارة التنمية المحلية. وزارة الكهرباء وزارة العدل مديريات التنظيم والإدارة والجامعات لجميع المحافظات هيئة النيابة الإدارية. النيابة العامة هيئة قضايا الدولة الهيئة العامة للرقابة الإدارية. مجلس الدولة. المحكمة الدستورية العليا اللجنة العليا للانتخابات دار الإفتاء المصرية. الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.

ومن المنتظر وفقًا للمواعيد المحددة من قبل وزارة المالية، أن تبدأ مواعيد الصرف لهؤلاء يوم الاثنين الموافق 25 يناير 2020.

مواعيد صرف رواتب المجموعة الثالثة

تضم المجموعة الثالثة من مجموعات صرف الرواتب، والتي حددتها وزارة المالية المصرية الوزارات التالية:

وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي.

وزارة التربية والتعليم.

وزارة الموارد المائية والري

وزارة الشباب والرياضة

وزارة الخارجية.

وزارة الري.

الزراعة.

التربية والتعليم

الطب البيطري.

رئاسة مجلس الوزراء

موظفي الأزهر الشريف

رئاسة الجمهوية.

ومن المقرر وفقًا لما أعلنته وزارة المالية، أن يبدأ صرف الرواتب لهؤلاء يوم الخميس الموافق 26 يناير القادم 2021.