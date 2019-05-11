جدول ترتيب الدوري المصري بعد نتائج الأسبوع 32 وهبوط النجوم رسمياً

أقيمت أمس الجمعة 10 مايو خمس مباريات ضمن الأسبوع 32 من الدوري المصري، وقد هبط فريق النجوم الصاعد للدوري هذا الموسم رسمياً بعدما توقف رصيده عند 25 نقطة، فى حين تجدد أمل حرس الحدود فى البقاء فى الدوري بعد الفوز على المصري، كذلك دخل فريق إنبي فى المنطقة الدافئة بالفوز على الاتحاد السكندري، واستمر فريق الجونة مهدداً بعد الخسارة مع المقاولون العرب.

كما أن صرع القمة والمربع الذهب قد زاد اشتعالاً بين كل من الأهلي وبيراميدز والزمالك على المراكز الثلاثة الأولي، كما اشتد التنافس على المركز الرابع بين كل من المصري والمقاولون العرب ومصر المقاصة.

جدول ترتيب الدوري المصري

فى منطقة القمة والصراع على المربع الذهبي يتصدر الأهلي جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 67 نقطة، يليه بيراميدز برصيد 65 نقطة فى المركز الثاني، ثم الزمالك برصيد 63 نقطة فى المركز الثالث، يليه المصري البورسعيدي برصيد 48 نقطة فى المركز الرابع، ثم المقاولون العرب برصيد 47 نقطة فى المركز الخامس، يليه مصر المقاصة برصيد 45 نقطة فى المركز السادس.

أما منطقة وسط الجدول ومنطقة صراع الهبوط فيحتل الإسماعيلي المركز السبع برصيد 38 نقطة، يليه الاتحاد السكندري، وإنبي، والإنتاج الحربي برصيد 36 نقطة لكل منهم، ثم كل من وادي دجلة، وسموحة، وحرس الحدود برصيد 35 نقطة لكل منهم، يليهم طلائع الجيش وبتروجيت برصيد 34 نقطة لكل منهم، ثم الداخلية الذى اقترب من الهبوط برصيد 27 نقطة، وأخير النجوم الذي هبط رسمياً برصيد 25 نقطة.

جدول ترتيب الدوري المصري