أعلنت وزارة المالية جدول صرف مرتبات شهر مايو 2020 بعد ان قررت الوزارة تبكير موعد صرف مرتبات هذا الشهر بمناسبة عيد الفطر المبارك أعادة الله على الأمة الإسلامية والعالم أجمع بالخير والبركات، وأنه فى إطار جهود الدولة للتيسير على السادة العاملين بالدولة ولتخفيف التزاحم على ماكينات الصراف الآلى واتساقاً مع الاجراءات الاحترازية والوقائية لمنع انتشار فيروس كورونا

وقد أصدرت وزارة المالية كتاب دوري بخصوص تقديم مواعيد صرف مرتبات شهر مايو 2020 ليبدء الصرف اعتباراً من يوم 18 مايو وحتى 28 من نفس الشهر بمناسبة عيد الفطر وذلك لتخفيف الزحام والتكدس على ماكينات الصراف الآلى لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد “كوفيد-19”.

كما نشرت وزارة المالية كتاب دوري رقم 59 لسنة 2020 بشأن مواعيد صرف مرتبات شهر مايو 2020 وقد جاء فيه بأن وزيرا لمالية قرر بتاريخ 28 أبريل 2020 تقديم مواعيد صرف مرتبات كافة العاملين بالدولة لشهر مايو لتبدأ بالتتابع من يوم الاثنين 18 مايو وستظل متاحة حتى يوم 28 مايو وفقاً للجدول المرفق وبالتواريخ المحددة أمام كل جهة.

وطالب الدكتور محمد معيط وزير المالية فى الكتاب الدوري من السادة المسئولين الماليين بالجهاز الإداري للدولة ووحدات الإدارة المحلية بالمحافظات والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية والأجهزة المركزية المستقلة والسادة المراقبين الماليين ومديري العموم ووكلاء الحسابات ضرورة مراعاة الالتزام بما جاء بالكتاب الدوري ومتابعة تنفيذه بكل دقة.

جدول صرف مرتبات شهر مايو 2020 بعد تبكيرها بمناسبة عيد الفطر