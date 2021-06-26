جدول مواعيد القطارات المكيفة خط الإسكندرية القاهرة وطريقة الحجز

تعمل السكك الحديدة من خلال موقعها الإلكتروني على توفير حجز تذاكر القطارات المكيفة والتي يمكن القيام بحجزها قبل الموعد بخمسة عشر يوم، ويتمكن المسافر من الحجز عن طريق تطبيق قطارات مصر كذلك بكل سهولة وسوف نتعرف على جدول مواعيد قطارات القاهرة الإسكندرية والعكس وطريقة الحجز من خلال موقع سكك حديد مصر.

حجز القطارات المكيفة موقع سكك حديد مصر

يتمكن الأفراد من حجز القطارات من خلال موقع سكك حديد مصر على شبكة الإنترنت للدرجة الأولى والثانية المكيفة، ويتم سداد رسوم التذاكر عن طريق البطاقات الائتمانية بطريقة إلكترونية ويمكن الحج من خلال الخطوات التالية:

التوجه إلى موقع سكك حديد مصر الإلكتروني.

تسجيل حساب على الموقع وإدخال البيانات.

إدخال اسم المستخدم والنوع والجنسية والرقم القومي.

كلمة المرور وتاريخ الميلاد والوظيفة.

إدخال رقم الهاتف والبريد الإلكتروني، وتأكيده.

كتابة العنوان ونقل رمز التحقق.

الموافقة على الشروط والضغط على إنشاء حساب.

خطوات حجز القطار

يتم تسجيل الدخول بالاسم وكلمة المرور. اختيار محطة المغادرة ومحطة الوصول وتاريخ السفر. الضغط على بحث ومع توافر مقاعد يتم تحديد المقعد وعدد الركاب تحديد الدرجة وإدخال بيانات الدفع وتأكيد الحجز ويمكن طباعة التذكرة. الوصول إلى موعد القطار قبل الإقلاع بمدة كافية، وإبراز التذكرة سواء مطبوعة أو على الهاتف للمسؤول.

جدول مواعيد قطارات القاهرة الإسكندرية

قطار رقم 119 القاهرة الإسكندرية مختلط (مكيف – مميز ) موعد قيامه الساعة 5.00 صباحا.

قطار رقم 903 القاهرة الإسكندرية موعد قيامه الساعة 6.00 صباحا.

قطار رقم 905 القاهرة الإسكندرية VIP مباشر موعد قيامه الساعة 8.00 صباحا.

قطار رقم 901 القاهرة الإسكندرية موعد قيامه الساعة 8.15 صباحا.

قطار رقم 1109 الفيوم الإسكندرية مختلط (مكيف – مميز ) موعد قيامه من القاهرة الساعة 8.35 صباحا.

قطار رقم 913 القاهرة الإسكندرية موعد قيامه الساعة 12.30 ظهرا.

قطار رقم 917 القاهرة الإسكندرية VIP مباشر موعد قيامه الساعة 14.00 ظهرا.

قطار رقم 919 القاهرة الإسكندرية موعد قيامه الساعة 14.25 ظهرا.

قطار رقم 2001 القاهرة الإسكندرية VIP موعد قيامه الساعة 15.00 بعد الظهر.

قطار رقم 915 القاهرة الإسكندرية موعد قيامه الساعة 15.20 بعد الظهر.

قطار رقم 923 القاهرة الإسكندرية موعد قيامه الساعة 16.00 بعد الظهر.

قطار رقم 925 القاهرة الإسكندرية موعد قيامه الساعة 17.10 بعد الظهر.

قطار رقم 921 القاهرة الإسكندرية VIP موعد قيامه الساعة 18.00 مساء.

قطار رقم 927 القاهرة الإسكندرية VIP موعد قيامه الساعة 19.00 مساء.

قطار رقم 931 القاهرة الإسكندرية موعد قيامه الساعة 20.15 مساء.

مواعيد قطار الإسكندرية القاهرة

قطار رقم 902 الإسكندرية القاهرة موعد قيامه الساعة 6.00 صباحا. قطار رقم 906 الإسكندرية القاهرة VIP مباشر موعد قيامه الساعة 7.00 صباحا. قطار رقم 904 الإسكندرية القاهرة VIP مباشر موعد قيامه الساعة 8.00 صباحا. قطار رقم 900 الإسكندرية القاهرة موعد قيامه الساعة 8.15 صباحا. قطار رقم 912 الإسكندرية القاهرة موعد قيامه الساعة 11.30 صباحا. قطار رقم 914 الإسكندرية القاهرة موعد قيامه الساعة 13.00 ظهرا. قطار رقم 916 الإسكندرية القاهرة VIP مباشر موعد قيامه الساعة 14.00 ظهرا. قطار رقم 918 الإسكندرية القاهرة موعد قيامه الساعة 15.00 ظهرا. قطار رقم 922 الإسكندرية القاهرة موعد قيامه الساعة 15.30 بعد الظهر. طار رقم 118 الإسكندرية القاهرة مختلط (مكيف – مميز ) موعد قيامه الساعة 17.20 بعد الظهر. قطار رقم 928 الإسكندرية القاهرة موعد قيامه الساعة 18.00 مساء. قطار رقم 926 الإسكندرية القاهرة VIP مباشر موعد قيامه الساعة 19.00 مساء. قطار رقم 930 الإسكندرية القاهرة موعد قيامه الساعة 20.10 مساء.

تطبيق قطارات مصر

يتمكن المسافر في قطارات سكك حديد مصر الوجه القبلي أو البحري من الدرجة الأولى والثانية المكيفة من حجز تذاكر القطار عن طريق تطبيق قطارات مصر للحجز والاستعلام عن مواعيد القطارات وإدارة الحجز وطباعة التذكرة والاستعلام عن المقاعد المتوفرة كما يمكن إلغاء الحجز من خلاله بكل سهولة، والتعرف على الرحلات وأسعار التذاكر وغيرها من المعلومات.