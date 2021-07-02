جدول مواعيد حجز تذاكر القطارات في أيام عيد الأضحى

أيام قليلة ويحل عيد الأضحى المبارك، والذي يحصل فيه جميع العاملين في الدولة من العاملين في القطاع الخاص أو في القطاع العام على إجازة رسمية، ويحرص فيها الجميع على قضاء الإجازة مع الأهل والأصدقاء ويكثر فيها سفر المواطنين إلى محافظاتهم عن طريق القطارات، وأعلنت وزارة النقل عن الجدول الخاصة بحجز مواعيد تذاكر القطارات في أيام عيد الأضحي المبارك والتي بدأت من اليوم الجمعة الثاني من شهر يوليو حيث خصصت الوزارة يوم محدد لحجز السفر في أيام العيد، وذلك لتنظيم العمل ومنع للتكدسات والزحام المتوقع خلال هذا الفترة حفاظا علي صحة وسلامة المسافرين من نقل عدوى كورونا ولتقديم أفضل الخدمات لهم.

وفي السطور التالية نتعرف علي جدول مواعيد حجز تذاكر القطارات خلال أيام العيد بالإضافة إلي موعد إجازة العيد المبارك وعدد التذاكر المسموح حجزها للفرد الواحد وغيرها من المعلومات المتعلقة.

موعد عيد الأضحي المبارك

حسب الحسابات الفلكية، من المتوقع أن يحل عيد الأضحي المبارك يوم الثلاثاء 20 من شهر يوليو الجاري، ويكون يوم الإثنين التاسع عشر من شهر يوليو وقفة عرفة، ولكن يتوقف الموعد الرسمي لعيد الأضحى المبارك علي رؤية هلال شهر ذو الحجة والتي تجريها في يوم التاسع والعشرين من شهر ذو القعدة الجاري، ومنها يتم تحديد مواعيد الإجازات الخاصة بالعيد.

جدول مواعيد حجز تذاكر العيد

وزعت وزارة النقل، مواعيد حجز تذاكر عيد الأضحى المبارك علي عدد من الأيام لمنع التزاحم والتكدس في المحطات وشباك التذاكر خاصة خطة الوزارة للتصدي لجائحة كورونا وجاءت المواعيد علي النحو التالي:

يوم الحجز يوم السفر الجمعة 2 يوليو، 16 يوليو الموافق 6 ذو الحجة السبت 3 يوليو الحجز ليوم 17 يوليو الموافق 7 ذو الحجة الأحد 4 يوليو الأحد الموافق 18 يوليو الموافق 8 ذو الحجة الإثنين 5 يوليو الإثنين الموافق 19 يوليو الموافق 9 ذو الحجة “وقفة عيد الأضحى” الثلاثاء 6 يوليو الثلاثاء 20 من شهر يوليو الموافق العاشر من ذو الحجة “عيد الأضحى”

عدد التذاكر المخصص لكل فرد

أوضحت وزارة النقل أنه يسمح لأي فرد حجز نحو 4 تذاكر لكل راكب وذلك بموجب بطاقة الرقم القومي للشخص بهدف التصدي لظاهرة السوق السوداء واستغلال حاجة المواطنين للسفر في هذه الأيام، وتستعد وزارة النقل لموسم عيد الأضحى المبارك عن طريق زيادة عدد الرحلات في اليوم الواحد وطرح الكثير من القطارات الإضافية قبل العيد وذلك لاستيعاب أكبر عدد من المواطنين للسفر لقضاء عطلة العيد مع أسرهم والأصدقاء.