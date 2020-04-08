جدول ومواعيد صرف رواتب أبريل 2020 للعاملين بالدولة على مدار 4 أيام

قامت وزارة المالية بالإعلان عن تقديم مواعيد صرف مرتبات العاملين بالهيئات الحكومية والوزارات المختلفة، وأعلنت منذ قليل جدول صرف المرتبات على مدار 4 أيام بدلًا من يوم واحد، هذا حيث أعلن وزير المالية “محمد معيط” في بيان سابق عن تقديم مواعيد صرف رواتب الموظفين للشهر الجاري “أبريل”، ووفقًا للبيان، فإن الرواتب سيتم البدء في صرفها يوم الأحد الموافق 19 أبريل، بعدما كانت مواعيد الصرف تبدأ من يوم 23 في الشهر.

جدول صرف رواتب أبريل

ذكر وزير المالية، أن رواتب العاملين سيتم تقسيمها خلال عملية الصرف على مدار 4 أيام، تبدأ من يوم 19 وحتى يوم 22 في الشهر الجاري، وستقوم الوزارة بتوفير الرواتب وفقًا للجدول في ماكينات الصرف الآلي، حيث قامت الوزارة بتحديد مواعيد صرف لكل وزارة أو هيئة وفقًا لجدول الصرف، وسيتم تبكير مواعيد الصرف لكافة العاملين في المقدمة العاملين في وزارتي الصحة والداخلية، ويأتي هذا تقديرًا للجهود المبذولة في مواجهة كورونا.

وستقوم الوزارة بصرف مرتبات العاملين يوم 19 أبريل في 18 وزارة، وفي يوم 20 أبريل، ستقوم بصرف رواتب العاملين في 10 وزارات، وفي يوم 21 أبريل، ستقوم بصرف رواتب العاملين في 16 وزارة، وفي يوم 22 أبريل، ستقوم بصرف رواتب العاملين في 9 وزارات، وتم الإعلان عن المواعيد الجديدة لدى منظومة الدفع الإلكتروني التابعة للوزارة:

مواعيد صرف رواتب أبريل

سبب تغيير مواعيد صرف الرواتب

وأكد الوزير على ضرورة إخطار العاملين بمواعيد الصرف الجديدة من قبل الجهات الإدارية، وجاء هذا القرار للتخفيف من حدة التزاحم أثناء صرف الرواتب بقدر الإمكان، على خلفية الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدولة لمواجهة أزمة كورونا، وذلك من خلال تجنب التجمعات، وقررت الوزارة تبكير مواعيد صرف الرواتب للتيسير على المواطنين وتخفيف حدة الأعباء، خاصة مع حلول شهر رمضان الكريم.