جهاز مشروعات الخدمة الوطنية يعلن عن وظائف شاغرة .. ننشر المؤهلات المطلوبة وكيفية التقديم

في إطار متابعتنا لكل الوظائف الشاغرة للباحثين عن العمل، نقدم لكم مجموعة من الوظائف الشاغرة أعلن عنها جهاز مشروعات الخدمة الوطنية وذلك بالإعلان رقم 3 لسنة 2019، وذلك للشباب الباحثين عن فرصة عمل من مختلف التخصصات من الحاصلين على مؤهلات عليا ومؤهلات متوسطة، بنظام التعاقد بين المتقدم وبين جهاز مشروعات الخدمة الوطنية ويمكن التعرف على الوظائف الشاغرة كما سيرد فيما بعد من خلال هذا التقرير.







وظائف جهاز مشروعات الخدمة الوطنية :-

تتضمن الوظائف الشاغرة المعلن عنها من قبل جهاز مشروعات الخدمة الوطنية ما يلي :-







مهندس زراعي من الحاصلين على بكالوريوس العلوم الزراعية من جميع التخصصات من الحاصلين على تقدير عام جيد وسنوات خبرة لا تقل عن 3 سنوات والسن في أول أكتوبر لا يزيد عن 35 سنة.

مهندس آبار مياه من الحاصلين على بكالوريوس العلوم قسم الجيولوجيا / بكالوريوس الهندسة قسم مبكانيكا بتقدير عام جيد وخبرة لا تقل عن 3 سنوات في مجال الإشراف على حفر أبار المياه وتشغيل وصيانة الابار وجميع معدات الرفع والسن لا يزيد عن 35 سنه.

مواعيد التقديم :- في الفترة من 7 سبتمبر 2019 وحتى 21 سبتمبر 2019.







يمكن التعرف على باقي الوظائف وكيفية التقديم والشروط المطلوبة كما يلي :-

الاعلان رقم 3 الخاص بوظائف مشروعات جهاز الخدمة الوطنية







مهندس ميكانيكا من الحاصلين على بكالوريوس الهندسة قسم الميكانيكا بتقدير عام جيد وخبرة لا تقل عن 3 سنوات والسن لا يزيد عن 35 سنة.

مهندس ميكاترونيكس من الحاصلين على بكالوريوس الهندسة قسم ميكاترونيكس بتقدير عام جيد وخبرة لا تقل عن 3 سنوات والسن لا يزيد عن 35 سنة.