“للباحثين عن عمل”.. جهاز مشروعات الخدمة الوطنية يُعلن عن 129 وظيفة ويحدد المؤهلات والشروط المطلوبة

أعلنت الشركة الوطنية المصرية للتطوير والتنمية الصناعية إحدي شركات جهاز مشروعات الخدمة الوطنية عن حاجتها إلى عدد من الوظائف الخالية بنظام التعاقد محدد المدة، وقد أعلنت الشركة عن التخصصات والمؤهلات المطلوبة وكذلك عدد سنوات الخبرة على أن يكون التقديم إلكترونياً على شبكة الإنترنت من خلال رابط موقع جهاز مشروعات الخدمة المدنية وعدد الوظائف المطلوبة 149 وظيفة من مهندسين وخريجي كليات العلوم ومؤهلات متوسطة وإعدادية.

وقد أعلنت الشركة عن بعض الإرشادات الهامة للمتقدمين للوظيفة منها:

أن موعد التقديم لهذه الوظائف من يوم 24 مايو 2019 وحتى يوم 23 يونيو 2019. أن يقوم المتقدم بطباعة ملف الالتحاق واستكماله بخط اليد بالقلم الأزرق وأن يرفقه ضمن الأوراق المطلوبة مع بدء الاختبارات. يجب على المتقدم أن يستكمل جميع الخانات الإلزامية المطلوبة على الموقع الإلكتروني لجهاز مشروعات الخدمة المدنية. سوف يتم تحديد موعد للمتقدمين لإجراء الاختبارات الفنية والمقابلات الشخصية وعلى المتقدم إحضار الأصول مع صورة ضوئية منها فى حافظة بلاستيك مع ملف الالتحاق بالوظيفة. يجب على المتقدم مراعاة الدقة فى تسجيل بياناته من مؤهل دراسي، وسنوات خبرة بمجال الوظيفة، الدورات التدريبية طبقا للشهادات المقدمة بذلك. سوف يتم إرسال رسالة على التليفون المحمول بموعد ومكان إجراء الاختبارات والمقابلات الشخصية وفقاً لاحتياجات الجهاز. لن يتم النظر إلى الطلبات الواردة بالبريد أو الطلبات المرفق بها صور ضوئية غير واضحة لأصول الشهادات.

شروط التقديم فى وظائف جهاز مشروعات الخدمة الوطنية

أن يكون المتقدم مصر الجنسية ومن أبوين مصريين.

أن يكون المتقدم قد أدي الخدمة العسكرية أو أعفي منها نهائياً.

أن يلتزم المتقدم بالشروط المحددة فى كل وظيفة من مؤهل وتخصص ومجالات الخبرة وسنوات الخبرة.

أن لا يكون قد سبق للمتقدم اتهامه فى أية قضية جنائية أو سياسية.

إن يقوم المتقدم بإثبات سنوات الخبرة والمؤهلات العلمية بكل الطرق التى تراها الشركة مناسبة.

يجب أن يجتاز المتقدم الاختبارات الشخصية والفنية والطبية التى تقررها الشركة.

يفضل المتقدم الذى يجيد اللغة الإنجليزية بالنسبة للمؤهلات العليا مع تقديم ما يثبت ذلك.

ونعرض صورة من الشروط والوظائف والتخصصات وسنوات الخبرة المطلوبة فى وظائف جهاز مشروعات الخدمة الوطنية.

أولا: إعلان وظائف مشروعات جهاز الخدمة الوطنية:

ثانيا: طلب الالتحاق بوظيفة مدنية فى جهاز مشروعات الخدمة المدنية

ثالثاً: بيان بالوظائف المطلوبة للعمل فى جهاز مشروعات الخدمة الوطنية بالمؤهل والتخصص ومجال الخبرة وعدد سنوات الخبرة المطلوبة لكل وظيفة من الوظائف.