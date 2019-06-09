جوجل تحتفل بالطبيب أحمد خالد توفيق .. تعرف علي قصة حياته وأشهر مؤلفاته

يحتفل محرك بحث جوجل اليوم بذكري ميلاد الطبيب والمؤلف الكبير أحمد خالد توفيق، حيث يعتبر من أوائل الكُتاب العرب الذي أبدع في مجال أدب الرعب والخيال العلمي والفانتازيا، كما لقب بالعراب، كانت أول رواياته الإبداعية ” ما وراء الطبيعة “، حققت تلك المجموعة نجاح غيلا متوقع لان أدب الرعب لم يكن منتشر وقتها، استمرت كتاباته حيث أصدر سلسلة فانتازيا في عام 1995 ميلادي، ومجموعة سفاري في عام 1996، وكانت آخر كتاباته سلسلة www في عام 2006.

كتب أحمد خالد توفيق العديد من الرويات التي حققت نجاحاً كبيراً وعلي رأسها رواية ” بوتوبيا ” أصدرت في عام 2008، كما تمت ترجمة الرواية إلي العديد من اللغات حول العالم، ومن أشهر رواياته ( رواية السنجة – رواية مثل إيكاروس – في ممر الفئران – قصاصات قابلة للحرق – عقل بلا جسد – الآن نفتح الصندوق ).

الجدير بالذكر أن المؤلف أحمد خالد توفيق قد اتجه إلي الصحافة اليومية في عام 2004 التي تصدر من مؤسسة الاهرام، وكتب في جريدة التحرير أيضاً، كما شارك في ترجمة العديد من الرويات الأجنبية ومنها ( رجفة الخوف – نادي القتال – تشاك بولانيك – ديرمافوريا )

يذكر ان الطبيب أحمد توفيق قد توفي عام 2018 عن عمر يناهز 55 عاماً نتيجة أزمة قلبية مفاجئة، تخصص أحمد توفيق في أمراض الباطنة بكلية الطب جامعة طنطا.