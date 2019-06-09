جوجل تحتفل بالعراب أحمد خالد توفيق فى ذكرى ميلاده

يحتفل محرك البحث العالمي “جوجل” اليوم بذكري ميلاد العراب “أحمد خالد توفيق”، وقد غير محرك البحث الشهير شعاره إلى صورة الكاتب الكبير الذي أثر فى ملايين الشباب المصري والعربي بكتاباته وأدبه، ونحن فى “كلمة دوت أورج” نلقى بعض الضوء على هذا الإحتفال بأن نكشف لكم أبرز المعلومات عن هذا الكاتب الكبير الذي بكى بسببه الكثير من الشباب الذين اختارونه ليكون عراباً لهم، ونوضح لكم الآن أبرز المعلومات عن أحمد خالد توفيق، فإلى نص المقال.

أحمد خالد توفيق

احتفى محرك البحث الشهير “جوجل” بذكرى ميلاد عراب الشباب الدكتور أحمد خالد توفيق اليوم الاثنين، وهي تعتبر الذكرى 57 على ميلاد “العراب”، وجدير بالذكر أن أحمد خالد تةتوفيق قد مات في أبريل 2018 مما أحدث صدمة بين الملايين من الشباب المحبين لكتاباته، وقد نشأ أحمد خالد توفيق وولد فى عام 1962م فى مدينة طنطا بالغربية، وقد كانت معظم كتاباته فى مجال الأدب والخيال العلمي، وأشهر سلسلة كتب له كانت بعنوان “ماوراء الطبيعة”، وكانت أكثر رواية شهيرة له “يوتوبيا” 2008، “السنجة” 2012، “مثل إيكاروس” 2015.

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