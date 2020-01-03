جوجل تحتفل بذكرى ميلاد العالم المصري الدكتور نبيل على

تحتفي جوجل اليوم بذكرى مرور 82 عام على ميلاد عالم وكاتب مصري جليل، وهو الدكتور نبيل على، وقامت شركة جوجل بهذه المناسبة بتغيير واجهتها الرئيسية، وتغيير واجهة محرك البحث جوجل واللوجو الخاص بها بصورة العالم المصري.







حيث ظهرت صورة العالم الدكتور نبيل على على الواجهة الرئيسية لمحرك البحث جوجل وبجواره جهاز الحاسب الالي، وتحتل صورة العالم وصورة الحاسب الالي حرفان من حروف جوجل، حيث تكتمل كلمة جول على الشاشة الرئيسية لمحرك البحث جوجل.

وفي السطور القادمة وفي موقع كلمة سوف نتعرف على السيرة الذاتية للدكتور نبيل على الدكتور المصري الذي يحتفل جوجل به اليوم.







من هو الدكتور نبيل على

الدكتور نبيل على هو عالم مصري ولد في الاول من يناير عام 1938 وتوفي في السادس والعشرون من يناير في عام 2016 اي ان شهر ميلاده هو نفسه شهر وفاته بعد 78 عام.

وكان الدكتور نبيل على هو عالما في مجال الكمبيوتر او الحاسوب وهو عالم في مجال معالجة اللغات الطبيعية حاسوبيا، وهو ايضا كاتب ومفكر مصري.

حصل الدكتور نبيل على على درجة البكالوريوس في هندسة الطيران وذلك في عام 1960 ميلادية، وحصل على درجة الماجستير في عام 1967، وحصل على درجة الدكتوراة في هندسة الطيران في عام 1971، وعمل ضابطا مهندسا في القوات الجوية المصرية في الصيانة والتدريب.







وفي عام 1972 ميلادية انتقل العالم الدكتور نبيل على الى العمل في مجال الكمبيوتر، وكان من اوائل المصريين بل العرب الذين احترفوا واتقنوا مجال الكمبيوتر او الحاسب الالي، فعمل مديرا للحاسب الالي في شركة مصر للطيران في الفترة 1972 الى عام 1977م.