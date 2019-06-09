جوجل تحتفل بذكري ميلاد احمد خالد توفيق .. الرجل الذي جعل الشباب يقرأون

هكذا أحب أن يكتب على قبره، وهكذا كُتب على قبره “جعل الشباب يقرأون” أنه أحمد خالد توفيق، عراب الشباب الذي تحتفل اليوم جوجل بذكرى ميلاده الـ 57، الكاتب والأديب والروائي وقبل كل هذا الطبيب الذي بسببه تعلق جيل كامل بالقرأة وعرف قيمة أن يمتلك الكتاب، وأن يذوب في عشق الأدب، أنه الأديب الطبيب الذي رحل عنا بشكل مفاجئ وهو في منتصف العمر بعد أن قدم أعمال خالده في عقل ووجدان كل من قرأ له.

جوجل تحتفل بذكرى ميلاد أحمد خالد توفيق

وُلد أحمد خالد توفيق في العاشر من يونيو عام 1962، بمدينة طنطا بمحافظة الغربية، وتخرج من كلية الطب جامعة طنطا في عام 1985، وتخصص في تخصص نادر وهو طب المناطق الحارة، وبعد تخرجه عمل كعضو لهيئة التدريس بكلية الطب لنفس الجامعة.

الأدب والرواية في حياة العراب أحمد خالد توفيق

بدأ أحمد خالد توفيق مسيرته الأدبية بتخصص جديد على الأدب العربي، حيث يمكن أعتباره رائد هذا النوع من الأدب، وهو أدب الرعب، حيث كانت أول أعماله التي قدمها بالتعاون مع المؤسسة العربية الحديثة هي سلسلة ما وراء الطبيعة، حيث قدم أول رواية بعنوان “أسطورة مصاص الدماء” والتي رفضت في بادئ الأمر ولكن بعدها تم إجازتها نظرا لحبكتها الدرامية الممتازة وأسلوبها المثير.

أهم أعمال الكاتب أحمد خالد توفيق

قدم الروائي والطبيب الراحل مجموعة ثرية من الأعمال الأدبية يمكن إيجازها فيما يلي:-

سلسلة رويات ما وراء الطبيعة والتي بدأت عام 1992 استمرت لأكثر من عشرون عام.

سلسلة رويت فانتازيا والتي بدأ تقديمها منذ عام 1995.

سلسلة سافري

سلسلة روايات عالمية للجيب

سلسلة رجفة الخوف وقدم من خلالها مجموعة من روايات الرعب المترجمة.

سلسلة رويات WWW.

رواية يوتوبيا الشهيرة والتي تم ترجمتها إلى الانجليزية والفرنسية والألمانية والفنلندية.

رواية السنجة.

بالإضافة إلى مجموعة كبيرة من المقالات والقصص والتراجم التي أثرى بها المكتبة العربية على مدى ثلاثون عام، ليلقى ربه يوم 2 أبريل عام 2018، عن عمر يناهز الـ 56 عام بعد تعرضه لأزمة قلبية حادة، ليترك صدمة كبيرة لعشاقه من الشباب الذين كانوا بالآلاف في وداعه الأخير، ووضعوا على قبره العبارة لتي تمناها “جعل الشباب يقرأون”.