جوجل تحتفل بميلاد العراب وتجعل صورته واجهه محرك البحث| مقطتفات من حياة الراحل أحمد خالد توفيق

قام مؤشر البحث العالمى “موقع جوجل” بالإحتفال بذكري ميلاد العراب أحمد خالد توفيق،وذلك بعد رحيله عن عالمنا منذ عام، وقام الموقع أيضاً بعرض صورة للرحل أحمد خالد توفيق على واجهة الموقع، حيث اشتهر “احمد خالد توفيق” بأدب الرعب والخيال العلمي، خصوصا سلسلة “ما وراء الطبيعة” وبطلها الشهير “رفعت إسماعيل”،كما صدرت له سلسلة “فانتازيا” و”سفاري”، كما صدرت له روايات عدة أبرزها “يوتيبا” عام 2008 والتي تُرجمت إلى لغات عدة. ومن خلال موقعنا “كلمة دوت أورج” سوف نقوم بعرض مقتطفات من حياته وأهم المعلومات عن حياة العراب أحمد خالد توفيق، وأهم رحلاته قي الحياة قبل أن يغادرها ،تابعونا وضعوا المقالة بالمفضلة لديكم ليصلكم المزيد.

1- ولد أحمد خالد توفيق فى مدينة طنطا فى محافظة الغربية فى 10 يونيو من عام 1962م

2- تخرج أحمد خالد توفيق، من كلية الطب فى جامعة طنطا عام 1985م.

3 – حصل أحمد خالد توفيق ، على الدكتوراه فى الطب عام 1997م، ثم التحق كعضو بهيئة التدريس واستشارى قسم أمراض الباطنة المتوطنة فى طب طنطا.

4- يعتبر أحمد خالد توفيق، أول كاتب عربى فى مجال أدب الرعب والأشهر فى مجال أدب الشباب والفانتازيا والخيال العلمى.

5-بدأ أحمد خالد توفيق رحلة الأدب والشعر مع كتابة سلسلة “ما وراء الطبيعة”

6- كتب أحمد خالد توفيق الكثير من الروايات التى حققت نجاحًا جماهيريًا واسعًا، وكان أشهرها رواية “يوتوبيا” عام 2008م .

8- كتب أحمد خالد توفيق العديد من الروايات من أبرزها

7- رحل أحمد خالد توفيق عن عالمنا يوم 2 من أبريل عام 2018م، عند عمر يناهز 55 عامًا، وذلك نتيجة أزمة صحية مفاجئة.