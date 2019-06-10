جوجل يحتفل بذكرى ميلاد أحمد خالد توفيق

يحتفل محرك البحث جوجل اليوم بذكرى ميلاد أحمد خالد توفيق المؤلف والروائي الطبيب، ويحتفل جوجل اليوم العاشر من يونيو بذكرى ميلاد أحمد خالد توفيق السابعة والخمسين، وذلك بنشر صورته في واجهة شعار جوجل بصحبة مجموعة من الشخصيات المشهورة في أعماله، ويلقب الأديب أحمد خالد توفيق بالعراب واشتهر بأعمال الرعب والخيال العلمي خاصة سلسلة ما وراء الطبيعة، وسلسلة فانتازيا وسلسلة سفاري ومجموعة من الروايات أشهرها يوتوبيا التي تم ترجمتها إلى عدة لغات، توفي الأديب الطبيب في الثاني من إبريل لعام 2018 إثر أزمة صحية نتيجة عملية في القلب.

أحمد خالد توفيق

ولد الطبيب أحمد خالد توفيق في العاشر من يونيو 1962 وتوفي في الثاني من إبريل 2018 بسبب رجفان بطيني مفاجئ، ويعتبر أول أديب عربي يختص في أدب الرعب وهو الأشهر في مجال أدب الشباب والفانتازيا، لقب الأديب أحمد خالد توفيق بالعراب وكانت بدايته الأدبية عبر سلسلة ما وراء الطبيعة، وعلى الرغم من عدم إنتشار أدب الرعب في ذلك الوقت إلا أن السلسلة حققت نجاحا واستقبال جيد من جمهور القراء، وكان ذلك سببا واضحا جعل العراب أحمد خالد توفيق يستكمل كتابة سلسلة ما وراء الطبيعة، ليصدر بعد ذلك سلسلة فانتازيا عام 1995 وسلسلة سفاري عام 1996 ويصدر سلسلة www عام 2006.