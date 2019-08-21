حادث أتوبيس فريق غزل المحلة.. مصرع وإصابة 19

حادث أتوبيس فريق غزل المحلة أسفر عن مصرع 4 أشخاص وإصابة 15 آخرين؛ إذ تصادم الأتوبيس بـ4 سيارات ، عندما انقطع سلك الفرامل الخاص بأتوبيس الفريق ، عند موقف مدينة دمنهور بمحافظة البحيرة، وعلى الفور تم نقل الجثامين إلى المشرحة ونقل المصابين إلى المستشفى العام لسرعة إسعافهم.

قوات الأمن ومعاينة الواقعة

وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف وقوات الأمن لتفقد موقع الحادث ونقل الجثث للمشرحة والمصابين للمستشفى.

مصرع 4 أشخاص وإصابة 15

يذكر أن تلقى مدير أمن البحيرة اللواء مجدي القمري بلاغا مفاده أن هناك واقعة اصطدام أتوبيس نادي غزل المحلة بـ 4 سيارات وذلك بسبب انقطاع سلك الفرامل ؛ ما أسفر عن مصرع 4 أشخاص وإصابة 15 آخرين وقد تم نقل الجثث إلى المشرحة والمصابين إلى المستشفى العام للعلاج.

غزل المحلة ودوري المظاليم

يسعى فريق نادي غزل المحلة للصعود مرة أخرى للدوري الممتاز فهو الآن يعلب في دوري المظاليم ويأمل في العودة لدوري الأضواء والشهرة مرة أخرى.