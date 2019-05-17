حادث مروري ضخم على محور جوزيف تيتو بالنزهة، وقتلى ومصابين بالجملة

توقفت حركة المرور تماماً على محور “جوزيف تيتو” بالنزهة بعد وقوع حادث مروري ضخم نتيجة اصطدام عدد كبير من السيارات ببعضهم مما أسفر عن سقوط ثلاثة قتلى حتى الآن وعدد كبير من المصابين ودمار هائل في السيارات.

وانتقل عدد من الأوناش لموقع الحادث والعديد من سيارات الإسعاف التي قامت بنقل المصابين والمتوفين إلى المستشفى بعد أن تلقت غرفة عمليات الإدارة العامة للنجدة بلاغاً يفيد بوقوع حادث كبير بالمحور.

سبب الحادث

قال بعض شهود العيان على مواقع التواصل الاجتماعي إن الحادث وقع بسبب محاولة قائد سيارة تفادي صدم أحد الأشخاص الذي كان يعبر الطريف فتوقف فجأة مما أدى لاصطدام أكثر من سيارة به وحدوث الكارثة.

وأضاف شهود العيان أن خمسة سيارات تم تدميرها بالكامل وهو ما تسبب في تعطيل حركة المرور بالطريق تماماً، ونشر المدونون على واقع التواصل تحذيرات لزملائهم من السير باتجاه محور جوزيف تيتو لأنه متوقف تماماً.

ونشر المدونون عدداً من صور الحادث الأليم لكننا لا نستطيع نشرها هنا لمخالفتها قواعد النشر.