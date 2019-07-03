حادث مروري كبير على طريق مصر-إسكندرية الصحراوي .. احتراق ميكروباص

تلقت غرفة عمليات الإدارة العامة للمرور بلاغاً من الخدمات المعينة على طريق الإسكندرية الصحراوي يفيد بوقوع حادث أليم على الطريق راح ضحيته ثلاثة أشخاص (تفحمت ثلاث جثث) فيما أُصيب سبعة آخرون بجروح بسبب احتراق سيارة أجرة.

وقال شهود عيان إن سيارة نقل ركاب “أجرة” نشب بها حريق عند الكيلو 62 طريق القاهرة – الإسكندرية الصحراوي ما أدى إلى تفحم جثث ثلاث أشخاص من الركاب بالإضافة إلى إصابة سبعة آخرين من ركاب السيارة.

وأضاف شهود العيان أن الحادث الأليم تسبب في توقف طريق القاهرة-الإسكندرية الصحراوي في اتجاه الإسكندرية كما انتقلت سيارات الإسعاف لنقل المتوفين والمصابين إلى مستشفى قريب.

كما توجهت أوناش المرور إلى مكان الحادث لنقل الحطام وتنظيف الطريق تمهيداً لإعادة تشغيله مرة أخرى في وقت قليل لتسيير المرور خصوصاً أن تلك الفترة من العام تشهد كثافة مرورية كبيرة.

وننوه على المسافرين إلى الإسكندرية في الوقت الحالي الحرص على السير بسرعات معقولة وينصح بتأخير ميعاد التحرك من القاهرة ساعة مثلاً لحين إزالة حطام الحادث وفتح الطريق من جديد.

وتشهد تلك الفترة من العام كثافة مرورية كبيرة على طريق مصر-إسكندرية الصحراوي حيث يسلكه آلاف المصريين يومياً للانتقال من القاهرة والجيزة ومحافظات أخرى لاتجاه الإسكندرية ومدن الساحل الشمالي ومطروح هرباً من الحر الشديد للاستمتاع بالجو المعتدل في سواحل مصر الشمالية وقضاء العطلات هناك.

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نصيحتنا للمسافرين في الصباح توخي ااحذر، ولمن يعملون في أماكن يتعرضون فيها للشمس كثيراً شرب سوائل بكثرة.