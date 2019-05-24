حارب في رمضان وتمنى الموت فيه وتحقق ما تمنى .. وفاة صاحب أشهر صور حرب أكتوبر

على مدى أكثر من خمسة وأربعون عام هي عمر صورته وهو يرفع سلاحه فرحا ويه

تف الله أكبر، بعد أن استطاع هو وزملائه من جنود الجيش المصري تحطيم خط برليف وعبور قناة السويس في الساعات الأولي من حرب أكتوبر المجيدة، هذه الصورة التي كانت بمثابة أيكونه ورمز لفرحة المصريين ورفع الرأس من جديد بعد هزيمة 1967، وَدَع صاحبها اليوم الحياة بعد أن حقق له ربه ما تمنى، وهو أن يلقاه في الشهر الذي حارب فيه وأنتصر، شهر رمضان المبارك.

وفاة صاحب أشهر صور حرب أكتوبر

توفى المقاتل من قوة الكتيبة 212 التابعة للفرقة الـ19 مشاة البطل عبد الرحمن احمد عبد اللاه القاضي، أمس في اليوم الثامن عشر من شهر رمضان في مسقط رأسه بمحافظة سوهاج بمدينة المراغة، وبالرغم من وفاته إلا أن نصره هو وزملائه سيظل ينير طريق المصريين لعقود وعقود، كما ستظل صورته تحيا لتسجل هذه اللحظة الخالدة وهذا الفرحة التي لا يقدرها إلا من عاش مرارة الهزيمة.

من هو البطل عبد الرحمن القاضي

اختتم القاضي حياته موظف بسيط على المعاش، حيث كان يعمل موجه بالمرحلة الابتدائية بوزارة التربية والتعليم، أنجب خمسة من الأبناء هم “صفاء وعلى وعلياء وايمان وزهراء”، حارب القاضي خلال فترة حرب الاستنزاف ثم اختتم خدمته العسكرية بحرب أكتوبر المجيدة.

محافظ سوهاج يطلق أسم البطل على أحد ميادين المحافظة

هذا وقد أصدر الدكتور أحمد الأنصاري محافظ سوهاج نعيا للبطل وقدم خالص التعازي والمواساة لأسرته، وقرر أن يطلق أسمه البطل عبد الرحمن القاضي على أحد ميادين مدينة المراغة.