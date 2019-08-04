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حار رطب على الوجه البحري والقاهرة ومشمس على السواحل الشمالية| الأرصاد تعلن حالة الطقس الاثنين 5/8/2019

كتب أحمد عريبةفي آخر تحديث
حار رطب على الوجه البحري والقاهرة ومشمس على السواحل الشمالية| الأرصاد تعلن حالة الطقس الاثنين 5/8/2019

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية حالة الطقس في مصر ليوم الاثنين 5/8/2019، والذي يشهد ارتفاع درجات الحرارة والرطوبة على الوجه البحري والقاهرة والجيزة وارتفاع درجات الرطوبة ويكون الطقس مشمس على السواحل الشمالية وأقل حرارة من الوجه البحري، ويكون الطقس شديد الحرارة على شمال وجنوب الصعيد نهاراً لطيف ليلا وتقل فيه الرطوبة عن الوجه البحري والسواحل الشمالية.

حالة الطقس في مصر

تشهد جمهورية مصر العربية حالة طقس صيفي في الأسبوع الأول من شهر أغسطس الذي ترتفع فيه درجات الحرارة والرطوبة وإليكم تقرير عن درجات الحرارة المتوقعة ودرجات الرطوبة على المحافظات لمعرفة حالة الطقس ليوم الاثنين.

درجات الحرارة المتوقعة

حالة الطقس
درجات الحرارة المتوقعة

 

المحافظةالعظمىالصغرىالمحافظةالعظمىالصغرى
القاهرة3824المحلة3723
الجيزة3824المنصورة3622
الشرقية3923دمنهور3523
بورسعيد3225الاسكندرية3027
الاسماعيلية3824شرم الشيخ3830
السويس3826اسوان4132
طنطا3723الاقصر4231
أسيوط4128الفيوم4024

ونلاحظ من تقرير الحرارة ارتفاع درجات الحرارة على مُحافظات الصعيد وتتخطى 40 درجة مئوية وتصل في الوجه البحري والقاهرة إلى 38 درجة، ويكون الشعور بالحرارة أكبر من معدلاتها الطبيعية بسبب ارتفاع نسبة الرطوبة في الجو، والتي تتحكم بنسبة كبيرة في الشعور بدرجات الحرارة أكثر معدلاتها الطبيعية ونقدم لكم نسبة الرطوبة المتوقعة ودرجات الحرارة الملموسة على المحافظات:

نسبة الرطوبة 

ونلاحظ من خريطة الطقس ارتفاع نسبة الرطوبة والتي تجعل الشعور بدرجات الحرارة وحالة الطقس السيئ.

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عن الكاتب

أحمد عريبة

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