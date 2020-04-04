“حار ورياح”.. تفاصيل حالة الطقس في مصر اليوم السبت 4 أبريل 2020

توقعت هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس في مصر، اليوم السبت، 4 أبريل 2020، إذ تشهد القاهرة الكبرى طقسًا حارًّا في النهار ومائل للبرودة في الليل، مع هبوب رياح نشطة مثيرة للرمال والأتربة، فيما يشهد الوجه البحري طقسًا حارًّا في النهار ومائل للبرودة في الليل، مع وجود شوائب عالقة نهارًا، وهبوب رياح معتدلة.

وفي السواحل الشمالية الغربية، من المتوقع أن يسود طقس مائل للحرارة في ساعات النهار، مائل للبرودة في الليل، مع هبوب رياح نشطة مثيرة للرمال والأتربة، قد تصل إلى حد العاصفة على بعض المناطق.

حالة الطقس في مصر اليوم السبت

وبحسب توقعات هيئة الأرصاد الجوية لحالة الطقس في مصر اليوم، فإن مناطق السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، تشهد طقسًا حارًّا في النهار، مائل للبرودة في الليل، مع هبوب رياح نشطة، فيما تشهد جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، طقسًا مائلا للحرارة في النهار لطيفً في الليل، ورياح معتدلة.

أما عن توقعات حال الطقس في مناطق شمال الصعيد وجنوبه، فإنه تشهد طقسًا شديد الحرارة في ساعات النهار، ولطيف في ساعات الليل، مع هبوب رياح معتدلة.

ويرصد موقع “كلمة” درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة اليوم السبت، على عددٍ من المدن والمحافظات إذ تأتي كالآتي: