حالة الطقس أول أيام العيد واحتمال سقوط أمطار ودرجات الحرارة المتوقعة

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود طقس لطيف على السواحل الشمالية غدا الأربعاء أول أيام عيد الفطر المبارك، ومائل للحرارة على القاهرة والوجه البحري، وتشتد الحرارة على باقي الأنحاء في النهار، أما ليلا فيكون لطيف، وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة، مع احتمال سقوط أمطار على غرب البلاد، ومناطق متفرقة من جنوب الصعيد وجنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر، وهاك تفصيل حالة الطقس أول أيام العيد ودرجات الحرارة المتوقعة.

حالة الطقس وحركة الرياح أول أيام العيد

وكشفت الهيئة، في بيانها، اليوم الثلاثاء، أن هناك نشاطا للرياح الشمالية الشرقية على أغلب الأنحاء، أما الرمال فتكون مثيرة للرمال والأتربة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، وتنشط الرياح على خليج السويس والبحر الأحمر، ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

حالة البحر أول أيام العيد

أما عن حالة البحر المتوسط فتكون معتدلة، ويكون ارتفاع الموج من متر ونصف المتر لمترين، والرياح سطحية شمالية شرقية.

أما حالة البحر الأحمر؛ فتكون مضطربة، وارتفاع الموج من مترين لمترين ونصف المتر، ورياحه سطحية شمالية غربية.

درجات الحرارة المتوقعة أول أيام العيد

فيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا أول أيام عيد الفطر المبارك على محافظات ومدن مصر