حالة الطقس: الأرصاد تُحذر المواطنين من ارتفاع درجات الحرارة والرطوبة في جميع الأنحاء

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية عن حالة الطقس في مصر الخميس الموافق 27 يونيو 2019 حيث استمرار الموجة الحارة التي بدأت يوم الاثنين والتي تستمر حتى الجمعة، ويشهد طقس الخميس ارتفاع درجات الحرارة والرطوبة في جميع الانحاء وتصل درجات الحرارة في الوجه البحري والقاهرة إلى 40 درجة ونعرض لكم تقرير مفصل بحالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة في المحافظات.

حالة الطقس في مصر

يستمر الطقس الحار في معظم الأنحاء ويكون الطقس شديد الحرارة في الوجه البحري والقاهرة حتى الصعيد، ويكون أقل حرارة على السواحل الشمالية والمحافظات القريبة من البحر المتوسط، ولكن تزيد نسبة الشعور بالحرارة في المناطق الشمالية بسبب ارتفاع الرطوبة في الجو، ورغم أن الوجه البحري تصل فيه درجات الحرارة إلى 40 درجة إلا أن نسبة الشعور بالحرارة وتكون أقل من السواحل الشمالية التي تصل فيها نسبة الرطوبة إلى أكثر من 90% وإليكم بيان بدرجات الحرارة والرطوبة المتوقعة:

لمحافظة العظمى الصغرى المحافظة العظمى الصغرى القاهرة 40 25 المحلة 37 21 الجيزة 40 24 المنصورة 36 21 الشرقية 40 22 دمنهور 36 22 بورسعيد 29 25 الاسكندرية 28 24 الاسماعيلية 38 24 شرم الشيخ 40 32 السويس 38 27 اسوان 45 35 طنطا 38 22 الاقصر 44 32

درجة الرطوبة

إليكم تقرير بنسبة الرطوبة في الجو والتي تزيد الشعور بارتفاع درجات الحرارة بالإضافة إلى درجات الحرارة المرتفعة في المحافظات أثناء الموجة الحارة:

حالة الطقس ليلا

يكون الطقس لطيف مساءً بعد غروب الشمس والامتثال لدرجات الحرارة الصغرى التي لا تتخطى 22 درجة على الوجه البحري والقاهرة، مع انخفاض نسبة الرطوبة مما يجعل الشعور بالجو المعتدل.

تحذيرات هيئة الأرصاد الجوية

تحذر هيئة الأرصاد الجوية من التعرض المباشر لأشعة الشمس فترة الظهيرة في جميع الانحاء وتنبه على المصيفين على الشواطئ سواء في البحر الأحمر أو المتوسط من أشعة الشمس فترة الظهيرة وضرورة ارتداء النظارات الشمسية واستخدام المظلات الشمسية في فترة الظهيرة.