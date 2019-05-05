حالة الطقس الإثنين 6 مايو..شديد الحرارة أول أيام رمضان والتحسن يبدأ من الغرب

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الإثنين 6 مايو، والموافق لأول أيام شهر رمضان الكريم، ذروة الموجة الحارة التي تؤثر على معظم أنحاء البلاد، حيث يتوقع أن تسجل القاهرة 36 درجة، وتتخطى الحرارة حاجز الأربعين على صعيد مصر، بينما يكون الطقس لطيفا على السواحل الشمالية الغربية والممتدة من الإسكندرية إلى مرسى مطروح، كما يتوقع الخبراء أن يحدث انخفاضا تدريجيا خلال الأيام القادمة، على أن يبدأ هذا الانخفاض من اليوم على غرب البلاد.

الظواهر الجوية

يتوقع الخبراء أن يسود البلاد طقس مائل للحرارة على السواحل الشمالية الشرقية، ولطيف على السواحل الغربية، بينما يكون شديد الحرارة على الوجه البحري والقاهرة وجنوب البلاد، وذلك أثناء النهار، ويكون الطقس لطيفا بشكل عام خلال الليل، كما يتوقع الخبراء أن تكون ذروة الموجة اليوم الإثنين، ثم يبدأ الانخفاض تدريجيا من غرب البلاد ويمتد للداخل.

كما يتوقع الخبراء أن تقل الرؤية بسبب الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، وتظهر السحب المتوسطة والمنخفضة شمالا، وتكون الرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة، بينما تنشط على شمال البلاد وعلى البحر المتوسط، مما يؤدي لاضطراب الملاحة البحرية به.

وعن درجات الحرارة المتوقعة ليوم الإثنين 6 مايو، فهي كالتالي:

القاهرة العظمى 36 درجة والصغرى 23 درجة

الإسكندرية العظمى 23 والصغرى 21 درجة

مطروح العظمى 22 درجة والصغرى 17 درجة

سوهاج العظمى 41 درجة والصغرى 22 درجة

قنا العظمى 41 درجة والصغرى 23 درجة

أسوان العظمى 43 درجة والصغرى 25 درجة