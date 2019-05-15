حالة الطقس الخميس 11 رمضان تشهد أعلى ارتفاع لدرجات الحرارة .. والأرصاد تحذر الصائمين

حذرت هيئة الأرصاد الجوية من ارتفاع درجات الحرارة في منطقة الشرق الأوسط بشكل عام وتصل درجات الحرارة إلى 43 درجة في بعض المناطق، وتحذر هيئة الأرصاد وحماية البيئة الصائمين من التعرض المباشر لأشعة الشمس في فترة الظهيرة حيث أن درجات الحرارة تصل ذروتها الخميس 11 رمضان ومن المتوقع أن تستمر درجات الحرارة في الارتفاع بسبب الموجه الحارة التي تتعرض لها البلاد وننشر لكم في هذا التقرير حالة الطقس في مصر وفي المملكة العربية السعودية وبيان بدرجات الحرارة.

حالة الطقس في مصر

يكون الطقس حار جدا نهارا وخاصة في فترة الظهيرة وتصل درجات الحرارة إلى 40 درجة في القاهرة ويعتدل نسبيا في المساء ويتجه للبرودة في الساعات المتأخرة من الليل وننشر لكم بيانات بدرجات الحرارة في جميع المحافظات.

درجات الحرارة المتوقعة في مصر

الصغرى العظمى

القاهرة 25 40

شبين الكوم 25 40

طنطا 23 38

دمنهور 22 36

الإسكندرية 20 31

بلطيم 21 30

مطروح 18 27

السلوم 18 24

سيوة 20 34

بورسعيد 21 27

دمياط 21 27

الزقازيق 23 38

الإسماعيلية 20 40

السويس 24 39

العريش 22 31

رفح 21 30

رأس سدر 22 40

نخل 18 40

نويبع 25 39

طابا 25 39

كاترين 16 31

الطور 22 37

شرم الشيخ 25 38

الغردقة 25 39

مرسى علم 23 36

الفيوم 25 40

بني سويف 25 41

المنيا 22 42

أسيوط 25 41

سوهاج 23 41

قنا 24 41

الأقصر 25 43

أسوان 26 43

أبو سمبل 24 41

الوادي الجديد 21 43

شلاتين 25 34

أبو رماد 26 33

حلايب 27 32

راس حدربة 27 31

حالة الطقس في السعودية

يكون الطقس حار جدا شمال غرب المملكة وحار نسبيا في باقي المناطق وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة وتنشط قليلا لتثير الغبار والأتربة مع امكانية هطول زخات أمطار متفرقة على جنوب غرب وجنوب منطقتي الرياض والشرقية، وتحذر هيئة الأرصاد الجوية من تشكل السيول على مرتفعات جازان وعسير ومن العوالق الترابية.

درجات الحرارة المتوقعة في السعودية

مكة 43 27 المدينة المنورة 40 25 الرياض 37 27 جدة 39 28 الدمام 40 28 أبها 27 18 تبوك 37 21 بريدة 39 27 حائل 36 23 الباحة 27 18

عرعر 38 24 سكاكا 39 24 جازان 38 31 نجران 35 24 وادي الدواسر 38 27 شرورة 38 28 طريف 35 20 الطائف 29 19 القنفذة 38 29 ينبع 37 23

العلا 39 23 الاحساء 42 27 حفر الباطن 41 27 بيشة 34 22 الوجه 33 24 رفحا 41 27 القريات 37 21

قد يهمك أيضا

الإفتاء المصرية تحدد قيمة زكاة الفطر الواجب اخراجها لكل فرد