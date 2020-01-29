حالة الطقس الخميس 30-1-2020 وبيان بدرجات الحرارة المتوقعة

كشف الدكتور محمود شاهين عن حالة الطقس غداً، لما تشهده البلاد من حالة غير مستقرة للأحوال الجوية، حيث صرح باستقرار الطقس في مصر خلال الساعات المقبلة، وتشهد القاهرة والوجه البحري طقس معتدل نهاراً بينما يكون الطقس شديد البرودة في الليل، وفيما يلي بيان تفصيلي لحالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة على محافظات مصر.

حالة الطقس غداً الخميس

يتوقع خبراء الأرصاد الجوية، طقس معتدل على وسط سيناء وشمال الصعيد والسواحل الشمالية الغربية والشمالية الشرقية، أما على الغردقة وجنوب سيناء يكون الطقس نهاراً مائل إلى الدفء وقارص في الليل، بينما طقس حلايب وشلاتين وجنوب الصعيد دافئ نهاراً وقارص ليلاً.

صرحت الأرصاد، بوجود فرصة لنزول الشبورة المائية في الصباح، على شمال الصعيد والوجه البحري والقاهرة ووسط سيناء والسواحل الشمالية الشرقية، وتكون هذه الشبورة غائمة، وتكون حركة الرياح معتدلة ولكن هناك فرصة لسقوط الأمطار الخفيفة، وذلك على عدة مناطق متفرقة، مع حدوث اضطراب لحركة الملاحة.

اعتدال حالة البحر المتوسط غداً، ويصل ارتفاع الموج من 2متر إلى 2متر ونصف، والرياح شمالية غربية، بينما حالة البحر الأحمر تكون معتدلة أيضاً، ويبلغ ارتفاع الموج من 1متر ونصف إلى 2متر.

درجات الحرارة المتوقعة

درجات الحرارة المتوقعة غداً الخميس، على مدن ومحافظات مصر، عبر البيان المفصل التالي لدرجات الحرارة العظمى والصغرى، كالتالي:

القاهرة 19ْ 09ْ

شبين الكوم 18ْ 08ْ

طنطا 18ْ 10ْ

دمنهور 18ْ 10ْ

الإسكندرية 18ْ 10ْ

بلطيم 18ْ 11ْ

مرسى مطروح 19ْ 11ْ

السلوم 17ْ 09ْ

سيوة 16ْ 05ْ

بورسعيد 20ْ 11ْ

دمياط 19ْ 11ْ

الزقازيق 19ْ 10ْ

الإسماعيلية 19ْ 10ْ

السويس 18ْ 11ْ

رفح 18ْ 09ْ

نويبع 20ْ 10ْ

شرم الشيخ 22ْ 14ْ

الغردقة 23ْ 10ْ

الفيوم 20ْ 08ْ

بني سويف 20ْ 08ْ

المنيا 20ْ 05ْ

أسيوط 20ْ 05ْ

سوهاج 21ْ 07ْ

قنا 22ْ 06ْ

الأقصر 23ْ 08ْ

أسوان 22ْ 09ْ

شلاتين 23ْ 12ْ

حلايب 21ْ 13ْ