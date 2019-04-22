الأرصاد تصدر بيان بحالة الطقس المتوقعة حتى يوم شم النسيم ودرجات الحرارة تصل في بعض المناطق إلى 39 درجة

أصدرت هيئة الأرصاد الجوية بيان بحالة الطقس المتوقعة بداية من يوم الأربعاء المقبل الموافق 24 أبريل 2019 وحتى يوم الاثنين الموافق 29 أبريل 2019 والذي سيحتفل به المواطنين في مصر بيوم شم النسيم ، حيث يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن تتعرض مصر بداية من يوم الأربعاء إلى موجه حارة ترتفع فيها درجات الحرارة بقيم ملحوظة تتراوح ما بين 3 إلى 4 درجات عن المعدل الطبيعي بالنسبة لهذا الوقت من العام.

وأشار خبراء هيئة الأرصاد بأن حالة الطقس خلال تلك الموجه الحارة هو طقس مائل للحرارة على السواحل الشمالية ومحافظات الوجه البحري والقاهرة وسيناء وحتى شمال الصعيد، شديد الحرارة جنوب الصعيد خلال النهار، مائل للبرودة ليلاً على كافة الأنحاء.

وحركة الرياح شمالية شرقية معتدلة تنشط أحياناً على عدة مناطق شمال البلاد وحتى القاهرة وشمال الصعيد مما يؤدي إلى اضطراب في حركة الملاحة البحرية بالبحر الأحمر وخليج السويس.

وأضاف بيان هيئة الأرصاد الجوية، بأن الأجواء عامة خلال تلك الأيام تسمح بالخروج للمتنزهات والحدائق والمسطحات المائية.

درجات الحرارة المتوقعة خلال تلك الفترة :-

السواحل الشمالية وشمال سيناء تتراوح درجات الحرارة ما بين 26 إلى 33 درجة، محافظات الوجه البحري والقاهرة درجة الحرارة تتراوح ما بين 30 إلى 34 درجة، شمال الصعيد ما بين 33 درجة إلى 35 درجة، جنوب الصعيد ما بين 38 إلى 39 درجة، جنوب سيناء ما بين 30 إلى 35 درجة.

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