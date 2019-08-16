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بعد الموجة الحارة| الأرصاد تُعلن حالة الطقس السبت 17 أغسطس وبيان تفصيلي بدرجات الحرارة والرطوبة

كتب أحمد عريبةفي آخر تحديث
بعد الموجة الحارة| الأرصاد تُعلن حالة الطقس السبت 17 أغسطس وبيان تفصيلي بدرجات الحرارة والرطوبة
بيان درجات الحرارة

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن تفاصيل حالة الطقس في مصر ليوم السبت الموافق 17 أغسطس 2019، والذي يشهد انخفاض درجة واحدة فقط على المحافظات، وانخفاض بنسبة 5% في نسبة الرطوبة التي ارتفعت يوم الجمعة إلى 95% والتي زادت من نسبة الشعور بدرجات الحرارة المرتفعة، وإليكم بيان تفصيلي بحالة الطقس ودرجات الحرارة والرطوبة المتوقعة.

حالة الطقس اليوم

تشهد حالة الطقس ارتفاع في درجات الحرارة والرطوبة على مُحافظات جمهورية مصر العربية، ووصلت ذروة درجات الحرارة في الخميس والجمعة، ويبدأ الطقس تدريجياً بانخفاض درجات الحرارة بداية من السبت لتسجل درجات الحرارة على القاهرة ومحافظات الوجه البحري 38 درجة في فترة الظهيرة وتكون درجات الحرارة أقل على السواحل الشمالية ومنطقة قناة السويس ولكن يصاحبها ارتفاع درجات الرطوبة التي تزيد من الشعور بارتفاع درجات الحرارة وإليكم تقرير بدرجات الحرارة العظمى والصغرى على المحافظات:

درجات الحرارة المتوقعة

المحافظةالعظمىالصغرىالمحافظةالعظمىالصغرى
القاهرة3824المحلة3623
الجيزة3824المنصورة3524
الشرقية3824دمنهور3524
بورسعيد3126الاسكندرية3026
الاسماعيلية3625شرم الشيخ3730
السويس3526اسوان4433
طنطا3723الاقصر4431
أسيوط3929الفيوم3825

ونلاحظ من بيان درجات الحرارة أن حالة الطقس تشهد ارتفاع في درجات الحرارة على محافظات الصعيد وتنخفض على السواحل الشمالية وتكون متوسطة الحرارة على الوجه البحري والقاهرة، وتتحكم نسبة الرطوبة في الشعور في درجات الحرارة وإليكم بيان نسبة الرطوبة:

نسبة الرطوبة

حالة الطقس
نسبة الرطوبة المتوقعة

ترتفع نسبة الرطوبة على المحافظات مما تزيد من الشعور بدرجات الحرارة.

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عن الكاتب

أحمد عريبة

أحمد عريبة، شاب مصري من محافظة الاسماعيلية أعمل مسوق الكترونى ومصمم مواقع الانترنت ومحرر المحتوى العربى على شبكة نجوم مصرية.

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