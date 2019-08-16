بعد الموجة الحارة| الأرصاد تُعلن حالة الطقس السبت 17 أغسطس وبيان تفصيلي بدرجات الحرارة والرطوبة

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن تفاصيل حالة الطقس في مصر ليوم السبت الموافق 17 أغسطس 2019، والذي يشهد انخفاض درجة واحدة فقط على المحافظات، وانخفاض بنسبة 5% في نسبة الرطوبة التي ارتفعت يوم الجمعة إلى 95% والتي زادت من نسبة الشعور بدرجات الحرارة المرتفعة، وإليكم بيان تفصيلي بحالة الطقس ودرجات الحرارة والرطوبة المتوقعة.

حالة الطقس اليوم

تشهد حالة الطقس ارتفاع في درجات الحرارة والرطوبة على مُحافظات جمهورية مصر العربية، ووصلت ذروة درجات الحرارة في الخميس والجمعة، ويبدأ الطقس تدريجياً بانخفاض درجات الحرارة بداية من السبت لتسجل درجات الحرارة على القاهرة ومحافظات الوجه البحري 38 درجة في فترة الظهيرة وتكون درجات الحرارة أقل على السواحل الشمالية ومنطقة قناة السويس ولكن يصاحبها ارتفاع درجات الرطوبة التي تزيد من الشعور بارتفاع درجات الحرارة وإليكم تقرير بدرجات الحرارة العظمى والصغرى على المحافظات:

درجات الحرارة المتوقعة

المحافظة العظمى الصغرى المحافظة العظمى الصغرى القاهرة 38 24 المحلة 36 23 الجيزة 38 24 المنصورة 35 24 الشرقية 38 24 دمنهور 35 24 بورسعيد 31 26 الاسكندرية 30 26 الاسماعيلية 36 25 شرم الشيخ 37 30 السويس 35 26 اسوان 44 33 طنطا 37 23 الاقصر 44 31 أسيوط 39 29 الفيوم 38 25

ونلاحظ من بيان درجات الحرارة أن حالة الطقس تشهد ارتفاع في درجات الحرارة على محافظات الصعيد وتنخفض على السواحل الشمالية وتكون متوسطة الحرارة على الوجه البحري والقاهرة، وتتحكم نسبة الرطوبة في الشعور في درجات الحرارة وإليكم بيان نسبة الرطوبة:

نسبة الرطوبة

ترتفع نسبة الرطوبة على المحافظات مما تزيد من الشعور بدرجات الحرارة.