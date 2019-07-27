حالة الطقس: الأرصاد تعلن ارتفاع درجات الرطوبة طوال الاسبوع وبيان بدرجات الحرارة المتوقعة

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس في مصر الاحد الموافق 28/7/2019، وتؤكد هيئة الأرصاد ثبات درجات الحرارة ولكن هناك ارتفاع كبير في درجات الرطوبة التي تزيد من الشعور بالحرارة وسوء حالة الطقس فكلما زادت نسبة الرطوبة كان الشعور بسوء حالة الطقس والحرارة أكثر وإليكم بيان تفصيلي بحالة الطقس ودرجات الحرارة والرطوبة المتوقعة.

حالة الطقس في مصر

تشهد جمهورية مصر العربية طقس رطب على جميع الانحاء مع ثبات في درجات الحرارة على منطقة الوجه البحري والقاهرة وتسجل القاهرة 35 درجة مئوية وتسجل الرطوبة نسبة 86% مما يجعل الشعور بالحرارة بأكثر من معدلاتها الحقيقية.

درجات الحرارة المتوقعة

المحافظة العظمى الصغرى المحافظة العظمى الصغرى القاهرة 36 22 المحلة 36 21 الجيزة 35 23 المنصورة 36 21 الشرقية 37 21 دمنهور 34 21 بورسعيد 30 24 الاسكندرية 29 25 الاسماعيلية 35 23 شرم الشيخ 35 29 السويس 34 25 اسوان 40 30 طنطا 36 21 الاقصر 39 28 أسيوط 37 26 الفيوم 36 24

ونجد من تقرير درجات الحرارة اعتدال في حالة درجات الحرارة على المحافظات ولكن يوجد ارتفاع كبير وملحوظ في نسبة الرطوبة في الجو وإليكم تقرير بنسبة الرطوبة.

نسبة الرطوبة

ترتفع نسبة الرطوبة بشكل كبير جدا في جميع الأنحاء وتستمر درجات الرطوبة في تسجيل النسب العالية حتى نهاية الاسبوع وتبدأ بعد ذلك بالانخفاض ولكن مع ارتفاع في درجات الحرارة مع بداية شهر أغسطس والذي ترتفع فيه درجات الحرارة إلى الدرجات القصوى في منتصف الشهر وفي انتظار موجة حارة شديدة في هذا التوقيت من فصل الصيف.