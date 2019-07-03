حالة الطقس اليوم الأربعاء ٣ يوليو ٢٠١٧، حر شديد ورطوبة في هذه المناطق

توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم ارتفاع في درجات الحرارة والرطوبة في القاهرة والوجه البحري حتى شمال الصعيد بينما يكون الطقس معتدلا على سواحل مصر الشمالية بينما يكون شديد الحرارة على محافظات الصعيد خصوصاً الجنوبية نهاراً ويكون لطيفاً ليلاً.

كما توقعت الهيئة أن تقل الرؤية في الشبورة المائية صباحاً على مناطق شمال مصر، بينما تتواجد رياح شمالية غربية تنشط على مناطق متفرقة من جنوب سيناء وجنوب مصر، وتظهر السحب المنخفضة على شمال مصر.

كما توقعت الهيئة أن تكون الرياح مثيرة للرمال والأتربة في بعض المناطق وتنشط على السويس والبحر الأحمر مما قد يؤدي إلى اضطرابات في حركة الملاحة.

وبالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة في مدن ومحافظات مصر فهي كالتالي:

القاهرة: الصغرى 25 والعظمى 37

شبين الكوم: الصغرى 25 والعظمى 36

طنطا: الصغرى 25 والعظمى 35

دمنهور: الصغرى24 والعظمى 33

الإسكندرية: الصغرى23 والعظمى32

بلطيم: الصغرى 24 والعظمى32

مطروح: الصغرى 24 والعظمى 30

السلوم: الصغرى 24 والعظمى 31

سيوة: الصغرى 25 والعظمى 40

بورسعيد: الصغرى 25 والعظمى 31

دمياط: الصغرى 24 والعظمى 30

الزقازيق: الصغرى 25 والعظمى 36

الاسماعيلية: الصغرى 24 والعظمى 36

السويس: الصغرى 25 والعظمى 36

العريش: الصغرى 23 والعظمى 32

رفح: الصغرى 22 والعظمى 32

رأس سدر: الصغرى 25 والعظمى 38

نخل: الصغرى 19 والعظمى 35

نويبع: الصغرى 29 والعظمى 37

طابا: الصغرى 26 والعظمى 35

كاترين: الصغرى 17 والعظمى 31

الطور: الصغرى 26 والعظمى 42

شرم الشيخ 29 40

الغردقة 29 38

مرسى علم 28 36

الفيوم 25 37

بني سويف 25 37

المنيا 25 38

أسيوط 26 41

سوهاج 27 41

قنا 27 41

الأقصر 28 41

أسوان 30 41

أبوسمبل 31 42

الوادى الجديد 28 41

شلاتين 27 38

ابو رماد 28 37

حلايب 29 36

رأس حدربة 29 34.