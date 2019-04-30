حالة الطقس اليوم: الأرصاد تكشف عن 72 ساعة القادمة وموعد انكسار الموجة الحارة

فى متابعة مستمرة لحالة الطقس ودرجات الحرارة على مدن ومحافظات مصر خلال الفترة الحالية ومع دخول فصل الصيف وشعور المواطنين بارتفاع في درجات الحرارة وبدء ظهور الموجة الحرارة على بعض المدن والمحافظات، ومع التغيرات والتقلبات الجوية اعتاد عدد كبير من المواطنين بدء متابعة خبراء هيئة الأرصاد الجوية من خلال تصريحاته عن حالة الطقس عبر الموقع الرسمي للهئية وأيضا من خلال الصفحة الرسمية عبر مواقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك وتوتير وأيضا من خلال تصريحات المتحدث الرسمي بإسم الهيئة

حالة الطقس اليوم

وأعتاد متابعينا ومتابعى موقع كلمة على الاهتمام بمعرفة حالة الطقس والتي ستعلن عنها الهيئة، والى جاءت خلال تصريحات اليوم عن حالة الطقس خلال الساعات القادمة وحتى 72 ساعة .

فقد صريح ان يسود حالة طقس معتدل على السوواحل الشمالية الغربية والشمالية ويكون حار على عدد من المحافظات والوه البحري والقاهرية وكذلك يكو شديد الحرارة على شمال الصعيد، كما أفاد حول السحب والتى تظهر بشكل منخفض والمتوسط على شمال وجنوب البلاد والتى تزيد من نشاطها على جنوب سيناء وخليج السويس

حالة الطقس اليوم الأربعاء

وعن طقس يوم الاربعاء الموافق الاول من مايو، فقد جاءت التوقعات بارتفاع درجات الحرارة لتكون اعلى من معدلاتها الطبيعية فى هذا التوقيت ليكون الطقس مائل للحرارة على السواحل وشديد الحرارة على باقى الأنحاء كما ترتفع درجات الحرارة عن المعدلات المعروفة

وأشارت كافة التوقعات ان تشهد حالة الطقس غائما” على عدد من المناطق والتى تحظي بنشاح للرياح على السواحل الشمالية بينما ستكون مشمسة على جنوب الصعيد

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