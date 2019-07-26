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الأرصاد تُعلن حالة الطقس السبت 27/7/2019 وبيان بدرجات الحرارة والرطوبة المتوقعة

كتب أحمد عريبةفي آخر تحديث
الأرصاد تُعلن حالة الطقس السبت 27/7/2019 وبيان بدرجات الحرارة والرطوبة المتوقعة

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية عن حالة الطقس السبت 27/7/2019، وتؤكد الهيئة العامة للأرصاد على اعتدال درجات الحرارة في جميع الأنحاء ولن تتخطى حاجز 40 درجة في أي من المحافظات وتسجل درجات الحرارة على الوجه البحري والقاهرة درجات حرارة بين 36،38 درجة مئوية وإليكم تقرير هيئة الأرصاد شامل درجات الحرارة والرطوبة المتوقعة على المُحافظات.

حالة الطقس في مصر

تستقر درجات الحرارة في جميع المحافظات وتحقق أقل مستوياتها في فصل الصيف قبل اندلاع الموجة الحارة القادمة مع نهاية شهر يوليو وبداية شهر أغسطس، وترتفع نسبة الرطوبة على مناطق الوجه البحري والقاهرة مما يزيد الشعور بالحرارة، ويكون الطقس معتدل على صعيد مصر بسبب انخفاض درجات الحرارة ودرجات الرطوبة ليكون الطقس لطيف على صعيد مصر وإليكم بيان بدرجات الحرارة المتوقعة ونسبة الرطوبة.

درجات الحرارة المتوقعة

المحافظةالعظمىالصغرىالمحافظةالعظمىالصغرى
القاهرة3623المحلة3421
الجيزة3623المنصورة3421
الشرقية3722دمنهور3321
بورسعيد3025الاسكندرية2825
الاسماعيلية3523شرم الشيخ3628
السويس3525اسوان3930
طنطا3521الاقصر3828
أسيوط3726الفيوم3723

ونجد من خلال تقرير درجات الحرارة أن حالة الطقس تكون معتدلة بالنسبة لهذا التوقيت من فصل الصيف مع ارتفاع نسبة الرطوبة ليشعر الجميع بطقس رطب في الوجه البحري وأقل رطوبة على صعيد مصر.

نسبة الرطوبة

ترتفع نسبة الرطوبة في مناطق الوجه البحري والقاهرة والجيزة والسواحل الشمالية وتصل في بعض المناطق إلى أكثر من 90% مما يزيد الشعور بالحرارة في فترة الظهيرة في هذه المناطق، وتنخفض نسبة الرطوبة على الوجه القبلي والصعيد مما يجعل الطقس معتدل في منطقة صعيد مصر.

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عن الكاتب

أحمد عريبة

أحمد عريبة، شاب مصري من محافظة الاسماعيلية أعمل مسوق الكترونى ومصمم مواقع الانترنت ومحرر المحتوى العربى على موقع كلمة .

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