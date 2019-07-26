الأرصاد تُعلن حالة الطقس السبت 27/7/2019 وبيان بدرجات الحرارة والرطوبة المتوقعة

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية عن حالة الطقس السبت 27/7/2019، وتؤكد الهيئة العامة للأرصاد على اعتدال درجات الحرارة في جميع الأنحاء ولن تتخطى حاجز 40 درجة في أي من المحافظات وتسجل درجات الحرارة على الوجه البحري والقاهرة درجات حرارة بين 36،38 درجة مئوية وإليكم تقرير هيئة الأرصاد شامل درجات الحرارة والرطوبة المتوقعة على المُحافظات.

حالة الطقس في مصر

تستقر درجات الحرارة في جميع المحافظات وتحقق أقل مستوياتها في فصل الصيف قبل اندلاع الموجة الحارة القادمة مع نهاية شهر يوليو وبداية شهر أغسطس، وترتفع نسبة الرطوبة على مناطق الوجه البحري والقاهرة مما يزيد الشعور بالحرارة، ويكون الطقس معتدل على صعيد مصر بسبب انخفاض درجات الحرارة ودرجات الرطوبة ليكون الطقس لطيف على صعيد مصر وإليكم بيان بدرجات الحرارة المتوقعة ونسبة الرطوبة.

درجات الحرارة المتوقعة

المحافظة العظمى الصغرى المحافظة العظمى الصغرى القاهرة 36 23 المحلة 34 21 الجيزة 36 23 المنصورة 34 21 الشرقية 37 22 دمنهور 33 21 بورسعيد 30 25 الاسكندرية 28 25 الاسماعيلية 35 23 شرم الشيخ 36 28 السويس 35 25 اسوان 39 30 طنطا 35 21 الاقصر 38 28 أسيوط 37 26 الفيوم 37 23

ونجد من خلال تقرير درجات الحرارة أن حالة الطقس تكون معتدلة بالنسبة لهذا التوقيت من فصل الصيف مع ارتفاع نسبة الرطوبة ليشعر الجميع بطقس رطب في الوجه البحري وأقل رطوبة على صعيد مصر.

نسبة الرطوبة

ترتفع نسبة الرطوبة في مناطق الوجه البحري والقاهرة والجيزة والسواحل الشمالية وتصل في بعض المناطق إلى أكثر من 90% مما يزيد الشعور بالحرارة في فترة الظهيرة في هذه المناطق، وتنخفض نسبة الرطوبة على الوجه القبلي والصعيد مما يجعل الطقس معتدل في منطقة صعيد مصر.