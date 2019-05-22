حالة الطقس اليوم بعد تحذير الأرصاد من أقوى موجة حر تبدأ اليوم وموعد انكسار الموجة الحارة

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية ارتفاعًا ملحوظا ستشهده البلاد بدء من اليوم الأربعاء في درجات الحرارة، تكون ذروتها يومي الخميس والجمعة القادمين، فمن المتوقع إن ترتفع درجات الحرارة في مصر هذه الأيام بواقع 4 إلى 5 درجات لتصل في بعض المحافظات درجات الحرارة المتوقعة ما بين 45 درجة إلي 50 درجية، وتكون الرياح معتدلة، و وتقل الرؤية في الشوائب العالقة نهارا على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، ليبدأ من اليوم الأربعاء الموافق 22 مايو 2019 أرتفاعا تدريجيا في درجات الحرارة بقيم تتراوح بين درجتين و3 درجات على أغلب الأنحاء، لتبلغ ذروتها يومي الخميس والجمعة، وتعاود درجات الحرارة مرة أخري في التراجع تدريجيا بدء من يوم السبت المقبل.

وعلي أثر ذلك أعلنت المديرية العامة للدفاع المدني تحذيرات هامة ونصائح عدة للمواطنين؛ من أجل الحفاظ علي سلامتهم في ظل أرتفاع درجات الحرارة في مصر لهذا المعدل المتوقع، وجاءت التحذيرات كالتالي:

الأرصاد تعلن موعد انكسار الموجة الحارة

هذا واكد الدكتور محمود شاهين، مدير إدارة التحاليل بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنه من المتوقع إن تكسر الموجة الحارة الذي تمر بها مصر هذه الأيام بدء من يوم السبت المقبل ، مشيرًا إلى أنه من المبكر توقع قيم انخفاض الحرارة.

سبب ارتفاع درجات الحرارة في مصر

وعن سبب ارتفاع درجات الحرارة في مصر لهذه المعدلات، أكد الدكتور إبراهيم عطا الله، رئيس الإدارة المركزية للتحاليل والتنبؤات بهيئة الأرصاد الجوية، أن السبب وراء الموجة شديدة الحرارة التي تشهدها مصر هذه الأيام هو كُتل هوائية عريضة من الشرق للغرب من منخفض السودان الموسمي تعمل علي جذب رياح دافئة، و أن الارتفاع في درجات الحرارة خلال النصف الثاني من الربيع أمر طبيعي.

نصائح للتغلب علي الموجة الحارة