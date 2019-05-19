الأرصاد تعلن عن موجه حارة جديدة تصل إلى 45 درجة وتحذر الصائمين من حالة الطقس غدا

بعد اعتدال حالة الطقس وانخفاض درجات الحرارة بداية من السبت لتصل العظمي إلى 35 درجة، يعود الطقس مرة أخري لارتفاع درجات الحرارة في منطقة الشرق الأوسط ونعرض لكم في هذا التقرير حالة الطقس في مصر والمملكة العربية السعودية، ونعرض لكم بيان بدرجات الحرارة وحالة الطقس نهارا وليلا وتحذيرات هيئة الأرصاد الجوية.

حالة الطقس في مصر

أكد الدكتور أحمد عبد العال رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن هناك موجة حارة تجتاح البلاد وتصل درجات الحرارة إلى 45 درجة في فترة الظهيرة وتصل درجة الحرارة في القاهرة إلى 43 درجة يوم الاثنين 20/5/2019 الموافق 14 رمضان1440، وتنشط حركة الرياح على جنوب سيناء وخليج السويس وتكون الرياح شمالية غربية تكاد تعطل حركة الملاحة هناك.

تحذيرات هيئة الأرصاد الجوية

تحذر هيئة الأرصاد الجوية المواطنين وخاصة الصائمين من التعرض المباشر لأشعة الشمس في فترة الظهيرة حيث ترتفع درجات الحرارة كثيرا وتؤثر على فقد المياه من الجسم، وتؤكد على ضرورة تناول المياه والسوائل بشكل كبير قبل الفجر وخاصة للعاملين في هذا التوقيت أثناء الموجه الحارة الجديدة.

حالة الطقس في السعودية

يكون الطقس حار بشكل عام في المملكة العربية السعودية وخاصة في شمال المملكة، وتكون الرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط قليلا على سواحل البحر الأحمر الجنوبية، وتهطل زخات أمطار رعدية خفيفة إلى متوسطة الشدة في جنوب غرب وأجزاء محدودة من شمال شرق المملكة.

تنبيه هيئة الأرصاد السعودية

تحذر هيئة الأرصاد السعودية من الغبار بفعل هبوب السحب الرعدية، وتحذر من تشكل السيول في جنوب غرب المملكة وشمال الشرقية.

درجات الحرارة المتوقعة في السعودية