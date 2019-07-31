 التخطي إلى المحتوى

ارتفاع الرطوبة| الأرصاد تعلن حالة الطقس الخميس 1/8/2019 وبيان درجات الحرارة المتوقعة

كتب أحمد عريبةفي آخر تحديث
ارتفاع الرطوبة| الأرصاد تعلن حالة الطقس الخميس 1/8/2019 وبيان درجات الحرارة المتوقعة
حالة الطقس اليوم

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية عن حالة الطقس الخميس الموافق 1/8/2019،وأكدت على ارتفاع نسبة الرطوبة في الجو والتي تزيد من الشعور بارتفاع درجات الحرارة، ولكن هناك ثبات في درجات الحرارة الفعلية والتي تسجل على القاهرة والوجه البحري 37 : 38 درجة وهذا الطقس الصيفي الاعتيادي ولكن يزيد الشعور بارتفاع درجات الحرارة بسبب ارتفاع نسبة الرطوبة على المحافظات وإليكم تقرير بحالة الطقس في مصر ودرجات الحرارة المتوقعة.

حالة الطقس في مصر

تسود حالة الطقس الصيفي على جميع المُحافظات وثبات نسبي في درجات الحرارة والتي لن تتخطى 40 درجة على محافظات الوجه البحري والصعيد، مع انخفاض درجات الحرارة على السواحل الشمالية مع ارتفاع نسبة الرطوبة على المُحافظات والتي تزيد من الشعور بدرجات الحرارة الفعلية وإليكم تقرير بدرجات الحرارة العظمى والصغرى في حالة الطقس الخميس.

درجات الحرارة المتوقعة

حالة الطقس
حالة الطقس اليوم

 

المحافظةالعظمىالصغرىالمحافظةالعظمىالصغرى
القاهرة3724المحلة3622
الجيزة3724المنصورة3622
الشرقية3823دمنهور3422
بورسعيد3126الاسكندرية3025
الاسماعيلية3625شرم الشيخ3730
السويس3626اسوان3433
طنطا3722الاقصر4231
أسيوط4028الفيوم3824

ونلاحظ من تقرير درجات الحرارة اعتدال حالة الطقس نسبيا على السواحل الشمالية مع ثبات درجات الحرارة على منطقة الوجه البحري والقاهرة، ويسود الطقس المُشمس والحار في فترة الظهيرة ويعتدل الطقس في المساء وتقل درجات الحرارة مع ارتفاع نسبة الرطوبة بشكل كبير مع بداية شهر أغسطس.

نسبة الرطوبة

ترتفع نسبة الرطوبة على جميع المُحافظات وتسجل نسبة تتخطى 90% على القاهرة والجيزة وتزيد عن 95% على الوجه البحري وتنخفض في محافظات الصعيد.

سوف يهمك:

عن الكاتب

أحمد عريبة

أحمد عريبة، شاب مصري من محافظة الاسماعيلية أعمل مسوق الكترونى ومصمم مواقع الانترنت ومحرر المحتوى العربى على موقع كلمة .

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.