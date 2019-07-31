ارتفاع الرطوبة| الأرصاد تعلن حالة الطقس الخميس 1/8/2019 وبيان درجات الحرارة المتوقعة

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية عن حالة الطقس الخميس الموافق 1/8/2019،وأكدت على ارتفاع نسبة الرطوبة في الجو والتي تزيد من الشعور بارتفاع درجات الحرارة، ولكن هناك ثبات في درجات الحرارة الفعلية والتي تسجل على القاهرة والوجه البحري 37 : 38 درجة وهذا الطقس الصيفي الاعتيادي ولكن يزيد الشعور بارتفاع درجات الحرارة بسبب ارتفاع نسبة الرطوبة على المحافظات وإليكم تقرير بحالة الطقس في مصر ودرجات الحرارة المتوقعة.

حالة الطقس في مصر

تسود حالة الطقس الصيفي على جميع المُحافظات وثبات نسبي في درجات الحرارة والتي لن تتخطى 40 درجة على محافظات الوجه البحري والصعيد، مع انخفاض درجات الحرارة على السواحل الشمالية مع ارتفاع نسبة الرطوبة على المُحافظات والتي تزيد من الشعور بدرجات الحرارة الفعلية وإليكم تقرير بدرجات الحرارة العظمى والصغرى في حالة الطقس الخميس.

درجات الحرارة المتوقعة

المحافظة العظمى الصغرى المحافظة العظمى الصغرى القاهرة 37 24 المحلة 36 22 الجيزة 37 24 المنصورة 36 22 الشرقية 38 23 دمنهور 34 22 بورسعيد 31 26 الاسكندرية 30 25 الاسماعيلية 36 25 شرم الشيخ 37 30 السويس 36 26 اسوان 34 33 طنطا 37 22 الاقصر 42 31 أسيوط 40 28 الفيوم 38 24

ونلاحظ من تقرير درجات الحرارة اعتدال حالة الطقس نسبيا على السواحل الشمالية مع ثبات درجات الحرارة على منطقة الوجه البحري والقاهرة، ويسود الطقس المُشمس والحار في فترة الظهيرة ويعتدل الطقس في المساء وتقل درجات الحرارة مع ارتفاع نسبة الرطوبة بشكل كبير مع بداية شهر أغسطس.

نسبة الرطوبة

ترتفع نسبة الرطوبة على جميع المُحافظات وتسجل نسبة تتخطى 90% على القاهرة والجيزة وتزيد عن 95% على الوجه البحري وتنخفض في محافظات الصعيد.