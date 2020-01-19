حالة الطقس طوال أيام الأسبوع.. سقوط أمطار ورياح مثيرة للأتربة

كشفت هيئة الأرصاد الجوية في مصر، اليوم الأحد الموافق 19 يناير| كانون الثاني 2020، حالة الطقس المتوقعة بشكل مبدئي على البلاد طوال أيام الأسبوع الجاري حتى يوم الجمعة الموافق 24 يناير| كانون الثاني 2020. ويأتي ذلك في ظل ما تشهده البلاد منذ نهاية الأسبوع الماضي (يوم الخميس الموافق 16 يناير| كانون الثاني 2020) من سواد طقس شتوي مائل للبرودة وخاصةً على شمال البلاد حتى مناطق من شمال الصعيد، ومعتدل على مناطق جنوب الصعيد في النهار، شديد البرودة في الليل، يصحبه سقوط أمطار وخاصةً على سواحل البلاد الشمالية المطلة على البحر المتوسط، وأيضا على مناطق من الوجه البحري تمتد إلى العاصمة المصرية القاهرة، مع انتشار كبير للشبورة المائية في الصباح يقلل من درجة الرؤية وتحديدا على مناطق شمال البلاد.







درجات الحرارة في انخفاض عن المعدلات الطبيعية







وفي ظل ذلك، أكدت هيئة الأرصاد الجوية في مصر، اليوم الأحد الموافق 19 يناير| كانون الثاني 2020، على لسان الدكتورة إيمان شاكر وكيل مركز الاستشعار عن بُعد بهيئة الأرصاد المصرية، خلال مداخلة هاتفية لها مع برنامج “صباح البلد” الذي يُذاع عبر فضائية “صدى البلد”، أن درجات الحرارة التي تعم البلاد ما زالت في انخفاض واضح عن المعدلات الطبيعية، موضحة أن هذا الانخفاض مستمر حتى نهاية الأسبوع على كافة أنحاء جمهورية مصر العربية.

سقوط أمطار طوال أيام الأسبوع

هيئة الأرصاد الجوية المصرية أشارت أيضا على لسان الدكتورة إيمان شاكر وكيل مركز الاستشعار عن بُعد، أن هناك فرصا لسقوط أمطار وخاصةً على السواحل الشمالية ومناطق على الوجه البحري خلال الأيام المقبلة أيضا، وقد تمتد هذه الأمطار خفيفة حتى العاصمة القاهرة إلى نهاية الأسبوع الجاري، وفيما يتعلق بنشاط الرياح، فأنها نشطة على المناطق الشمالية، وكذلك البحرين الأحمر شرقا والمتوسط شمالا، كما أن هذه الرياح مثيرة للرمال والأتربة على أغلب مناطق جمهورية مصر العربية، وشددت هيئة الأرصاد الجوية، على ضرورة ارتداء ملابس شتوية ثقيلة خلال الفترة الحالية، وخاصة في أثناء الليل وفترة الصباح الباكر.





