حالة الطقس غداً..الأرصاد تحذر استمرار عدم استقرار الأحوال الجوية لآخر الأسبوع

صرحت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن عدم استقرار الأحوال خلال هذا الأسبوع، فيما تنخفض درجات الحرارة وتنشط الرياح المحملة بالرمال والأتربة جنوب البلاد، يصاحبها سقوط أمطار على مناطق سيناء والسواحل الشمالية والوجه البحري قد تمتد للقاهرة، يسود طقس شديد البرودة نهاراً وليلاً يصل لحد الصقيع بسبب الرياح التي تزيد من انخفاض درجة حرارة الجو أكثر من اللازم، وأشارت الأرصاد أن تحسن الأحوال الجوية يبدأ من يوم الجمعة السبت القادم.

وفي هذا الصدد شدد خبراء الطقس على عدم الانخداع في حالة تحسن الأحوال الجوية، لأن سرعان ما تعود مرة أخرى لتسود أجواء تحمل أجواء صقيع وأمطار غزيرة ورياح.

حالة الطقس خلال اليومين القادمين

صرحت الأرصاد الجوية أن تستمر حالة الطقس بين الأجواء شديدة البرودة وهبوب الرياح المحملة بالأتربة مع سقوط الأمطار على السواحل الشمالية تمتد حتى الوجه البحري وقد تصل للقاهرة غداً ويوم الأربعاء، على أن تنحصر يوم الخميس على السواحل الشمالية فقط ومناطق متفرقة من سلال البحر الأحمر، وأوضحت الأرصاد أن يوم الأربعاء يكون الطقس صقيع وهو أشد برودة هذا الأسبوع.

كما أوضح خبراء الأرصاد أن من سمات فصل الشتاء حدوث التغييرات والتقلبات الجوية من آن لآخر، وعلى المواطنين أخذ الحذر من تلك الأجواء، ويجب متابعة النشرة الجوية كل يوم لمعرفة درجات الحرارة المتوقعة، ولابد من اتباع تحذيرات هيئة الأرصاد الجوية والنصائح التي تقدمها للمواطنين.

ونوهت الأرصاد على المواطنين عدم السير بجانب أعمدة الكهرباء وارتداء الملابس الثقيلة والكمامات في المناطق التي بها رياح مثيرة للرمال، وعلى السائقين تهدئة السرعة واتباع الإرشادات المرورية على الطرق.

درجات الحرارة المتوقعة