حالة الطقس غداً الثلاثاء 11 سبتمبر 2019 مع درجات الحرارة المتوقعة







أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية النشرة الجوية لحالة الطقس المتوقعة غداً الثلاثاء 10 سبتمبر 2019 على الموقع الرسمي للهيئة، والذي وصفت فيه حالة الطقس المعتدل على السواحل الشمالية مائل للحرارة رطب على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد حار على جنوب الصعيد نهاراً لطيف ليلاً وتقل الرؤية في الشبورة المائية صبتحاً على مناطق من شمال البلاد كما تظهر السُحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط علي جنوب الصعيد كما تنشط ايضاً علي خليج السويس والبحر الأحمر مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.







حالة البحر المتوسط معتدل وارتفاع الامواج بين متر ونصف ومترين والرياح السطحية ستكون شمالية غربية.

حالة البحر الأحمر معتدل مضطرب وارتفاع الامواج بين مترين ومترين ونصف والرياح السطحية ستكون شمالية غربية.







أما عن حالة الجو اليوم الاربعاء 11 سبتمبر 2019 سوف يكون الطقس مماثل ليوم الثلاثاء حيث يكون أيضاً معتدل على السواحل الشمالية مائل للحرارة رطب على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد حار على جنوب الصعيد نهاراً لطيف ليلاً وتقل الرؤية في الشبورة المائية صبتحاً على مناطق من شمال البلاد كما تظهر السُحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط علي جنوب الصعيد كما تنشط ايضاً علي خليج السويس والبحر الأحمر مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

أما عن درجات الحرارة المتوقعة غداً:







القاهرة 25 / 34

الإسكندرية 25 / 30







مطروح 23 / 29

بورسعيد 24 / 30







الإسماعيلية 23 / 34

السويس 24 / 34

العريش 22 / 31

رفح 21 / 31

رأس سدر 24 / 34

نويبع 26 / 34

طابا 25 / 32

كاترين 16 / 30

شرم الشيخ 27 / 36

الغردقة 27 / 36

مرسى علم 28 / 34

الفيوم 25 / 34

بني سويف 25 / 34

المنيا 24 / 34

أسيوط 23 / 35

سوهاج 25 / 35

قنا 25 / 37

الأقصر 26 / 39

أسوان 26 / 38

أبوسمبل 25 / 37