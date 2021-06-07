حالة الطقس غداً الثلاثاء 8 يونيو 2021 وبيان تفصيلي بدرجات الحرارة

أصدرت الإدارة العامة للتحاليل التابعة لهيئة الأرصاد الجوية، بيانا تفصيليا يوضح حالة الطقس غداً الثلاثاء 8 يونيو 2021، موضحة أنه من المتوقع أن تكون حالة الطقس نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وشمال الصعيد حار، بينما سيكون شديد الحرارة على جنوب الصعيد، في حين سيكون الطقس معتدل على السواحل الشمالية.

حالة الطقس ليلا غدا الثلاثاء على محافظات الجمهورية

أما عن حالة الطقس خلال فترات الليل فتوقعت هيئة الأرصاد الجوية، أنه سيسود طقس لطيف على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، بينما سيكون الطقس معتدل على جنوب سيناء وجنوب سيناء.

وبالنسبة لحالة الرياح فمن المتوقع أن تكون معتدلة على البحر الأحمر وتكون شمالية غربية ويصل ارتفاع الموج من مترين إلى مترين ونصف، بينما ستكون على البحر المتوسط شمالية غربية وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف.

درجات الحرارة المتوقعة غداً الثلاثاء 8 – 6 – 2021 في مصر

ووفقًا لما أعلنته الهيئة العامة للأرصاد الجوية فإن درجات الحرارة المتوقعة غدا الثلاثاء 8 – 6 – 2021 ستكون كالتالي: