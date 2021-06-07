Take a fresh look at your lifestyle.


حالة الطقس غداً الثلاثاء 8 يونيو 2021 وبيان تفصيلي بدرجات الحرارة

بواسطة أمين إبراهيم

أصدرت الإدارة العامة للتحاليل التابعة لهيئة الأرصاد الجوية، بيانا تفصيليا يوضح حالة الطقس غداً الثلاثاء 8 يونيو 2021، موضحة أنه من المتوقع أن تكون حالة الطقس نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وشمال الصعيد حار، بينما سيكون شديد الحرارة على جنوب الصعيد، في حين سيكون الطقس معتدل على السواحل الشمالية.

1 حالة الطقس ليلا غدا الثلاثاء على محافظات الجمهورية
2 درجات الحرارة المتوقعة غداً الثلاثاء 8 – 6 – 2021 في مصر

حالة الطقس ليلا غدا الثلاثاء على محافظات الجمهورية

أما عن حالة الطقس خلال فترات الليل فتوقعت هيئة الأرصاد الجوية، أنه سيسود طقس لطيف على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، بينما سيكون الطقس معتدل على جنوب سيناء وجنوب سيناء.

وبالنسبة لحالة الرياح فمن المتوقع أن تكون معتدلة على البحر الأحمر وتكون شمالية غربية ويصل ارتفاع الموج من مترين إلى مترين ونصف، بينما ستكون على البحر المتوسط شمالية غربية وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف.

درجات الحرارة المتوقعة غداً الثلاثاء 8 – 6 – 2021 في مصر

ووفقًا لما أعلنته الهيئة العامة للأرصاد الجوية فإن درجات الحرارة المتوقعة غدا الثلاثاء 8 – 6 – 2021 ستكون كالتالي:

  • القاهرة: درجة الحرارة العظمى 33 والصغرى 20.
  • الإسكندرية: درجة الحرارة العظمى 29 والصغرى 18.
  • طنطا: درجة الحرارة العظمى 33 والصغرى 20.
  • شبين الكوم: درجة الحرارة العظمى 33 والصغرى 20.
  • مطروح: درجة الحرارة العظمى 29 والصغرى 17.
  • دمنهور: درجة الحرارة العظمى 31 والصغرى 19.
  • السلوم: درجة الحرارة العظمى 33 والصغرى 19.
  • بورسعيد: درجة الحرارة العظمى 29 والصغرى 20.
  • دمياط: درجة الحرارة العظمى 28 والصغرى 19.
  • الزقازيق: درجة الحرارة العظمى 33 والصغرى 20.
  • الإسماعلية: درجة الحرارة العظمى 34 والصغرى 19.
  • السويس: درجة الحرارة العظمى 33 والصغرى 20.
  • العريش: درجة الحرارة العظمى 30 والصغرى 19.
  • رفح: درجة الحرارة العظمى 29 والصغرى 19.

أمين إبراهيم

عضو بنقابة الصحفيين المصرية، عملت بالعديد من المؤسسات الصحفية في مقدمتها التحرير الإخباري وويكيلكس البرلمان وأخبار اليوم، وأهتم بتوفير المعلومات بشكل أكثر ليونة لتصل إلى القراء بطريقة مبسطة.

قد يعجبك ايضا
أخبار مصر

رسميًا.. موعد صرف مرتبات شهر يونيو 2021 لجميع موظفي الدولة بعد تعديلها وتقديمها

أخبار إقتصادية

أسعار بورصة الدواجن اليوم الثلاثاء 8 يونيو 2021 “فراخ وبيض وكتاكيت”

أخبار السعودية

مفاجأة مسابقة الحلم لجميع المشتركين وكيفية الإشتراك والفوز بـ250 ألف دولار 

أخبار السعودية

مسابقة الحلم 2021 تعلن جائزتها الرابعة على 250 ألف دولار “SMS قد تجعلك…

أخبار مصر

رابط حجز موعد عن طريق “absher.sa” لزيارة الاحوال المدنية 1442

أخبار مصر

وزارة الصحة والإسكان المصرية|| رابط وكيفية التسجيل لحجز لقاح كورونا 2021

أخبار مصر

طريقة استقبال قناة عمان الرياضية بالتردد الجديد 2021 HD

أخبار مصر

ضبط تردد قناة أوربت أفلام Orpit Plus Movies بدون تشفير

أخبار مصر

“إدخال” أقوى تردد لبث قناة LBC SAT ال بي س اللبنانية مجاناً على الاقمار…

أخبار مصر

“آخر تحديثات” تردد قناة الوطنية Tunisa Nat 1 على هوت بيرد ونايل سات


اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.