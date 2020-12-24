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حالة الطقس غداً الجمعة الموافق 25/12/2020

بواسطة دينا الجندى
  1. يعد فصل الشتاء من أكثر فصول السنة  تقلباً في الأحوال الجوية علي مدار ال 24 ساعة حيث تتراوح الأجواء المناخية من المشمس  صباحاً إلى الجو القارص شديد البرودة ليلاً، كما تختلف درجات الحرارة و الأجواء المناخية من منطقة لأخري في جمهورية مصر العربية، لذا يسعي المواطنين دائماً للإطلاع على التوقعات المناخية لكي يأخذوا الإحتياطات اللازمة لمواجهة برد الشتاء بالأخص الفئات العاملة و طلاب المدراس و الجامعات الذي يضطرون للخروج في ساعات باكرة من الصباح و الرجوع إلى منازلهم في أوقات متأخرة من الليل، و في هذا السياق سوف نعرض علي حضراتكم أحوال الطقس المتوقعه غداً الجمعة الموافق 25 من شهر ديسمبر لعام 2020 طبقاً لما أصدرته الهيئه العليا الأرصاد الجوية.

أحوال الطقس المتوقعه غداً الجمعة

حالة الطقس نهاراً

  • القاهرة و الوجه البحري: شابوره مائيه في الساعات الأولى من الصباح، طقس معتدل ، رياح معتدلة.
  • السواحل الشمالية:شابوره مائيه في الساعات الأولى من الصباح، طقس معتدل ، رياح معتدلة.
  • جنوب سيناء: طقس دافئ و رياح معتدلة.
  • شمال الصعيد : شابوره مائيه في الساعات الأولى من الصباح، طقس مائل للدفئ، رياح معتدلة.
  • جنوب الصعيد: طقس مائل للحرارة و رياح معتدلة.

حالة الطقس ليلاً 

  • القاهرة و الوجه البحري: طقس بارد.
  • السواحل الشمالية: طقس بارد.
  • جنوب سيناء: طقس بارد.
  • شمال و جنوب الصعيد: طقس شديد البرودة.

الظواهر الطبيعية

  •  يتوقع  سقوط أمطار خفيفة علي 30 %  مناطق من أقصي غرب البلاد علي فترات متفرقة
  • يتوقع سقوط أمطار خفيفة على 20 %  على مناطق من شمال وسط الصعيد على فترات متفرقة.

حالة الملاحة البحرية

  • البحر المتوسط :  تهب رياح معتدلة شمالية غربية.
  • البحر الاحمر :  تهب رياح تتراوح من المضطربة إلي المعتدلة في الاتجاه الشمالي الغربي.

الآن إليكم بعض درجات الحرارة المتوقعة غداً الجمعة الموافق 25 من شهر ديسمبر لعام 2020

المدينة العظمي الصغري المدينة العظمي الصغري
القاهرة 20 12 السلوم 17 12
الاسكندرية 20 14 العريش 20 12
وادي النطرون 20 13 رفح 20 12
طنطا 20 13 نويبع 22 16
شبين الكوم 20 13 شرم الشيخ 23 17
مطروح 19 12 مرسي علم 24 15
دينا الجندى
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