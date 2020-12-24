حالة الطقس غداً الجمعة الموافق 25/12/2020

يعد فصل الشتاء من أكثر فصول السنة تقلباً في الأحوال الجوية علي مدار ال 24 ساعة حيث تتراوح الأجواء المناخية من المشمس صباحاً إلى الجو القارص شديد البرودة ليلاً، كما تختلف درجات الحرارة و الأجواء المناخية من منطقة لأخري في جمهورية مصر العربية، لذا يسعي المواطنين دائماً للإطلاع على التوقعات المناخية لكي يأخذوا الإحتياطات اللازمة لمواجهة برد الشتاء بالأخص الفئات العاملة و طلاب المدراس و الجامعات الذي يضطرون للخروج في ساعات باكرة من الصباح و الرجوع إلى منازلهم في أوقات متأخرة من الليل، و في هذا السياق سوف نعرض علي حضراتكم أحوال الطقس المتوقعه غداً الجمعة الموافق 25 من شهر ديسمبر لعام 2020 طبقاً لما أصدرته الهيئه العليا الأرصاد الجوية.

أحوال الطقس المتوقعه غداً الجمعة

حالة الطقس نهاراً

القاهرة و الوجه البحري: شابوره مائيه في الساعات الأولى من الصباح، طقس معتدل ، رياح معتدلة.

السواحل الشمالية:شابوره مائيه في الساعات الأولى من الصباح، طقس معتدل ، رياح معتدلة.

جنوب سيناء: طقس دافئ و رياح معتدلة.

شمال الصعيد : شابوره مائيه في الساعات الأولى من الصباح، طقس مائل للدفئ، رياح معتدلة.

جنوب الصعيد: طقس مائل للحرارة و رياح معتدلة.

حالة الطقس ليلاً

القاهرة و الوجه البحري: طقس بارد.

السواحل الشمالية: طقس بارد.

جنوب سيناء: طقس بارد.

شمال و جنوب الصعيد: طقس شديد البرودة.

الظواهر الطبيعية

يتوقع سقوط أمطار خفيفة علي 30 % مناطق من أقصي غرب البلاد علي فترات متفرقة

يتوقع سقوط أمطار خفيفة على 20 % على مناطق من شمال وسط الصعيد على فترات متفرقة.

حالة الملاحة البحرية

البحر المتوسط : تهب رياح معتدلة شمالية غربية.

تهب رياح معتدلة شمالية غربية. البحر الاحمر : تهب رياح تتراوح من المضطربة إلي المعتدلة في الاتجاه الشمالي الغربي.

الآن إليكم بعض درجات الحرارة المتوقعة غداً الجمعة الموافق 25 من شهر ديسمبر لعام 2020