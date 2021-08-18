حالة الطقس غدا وحتى يوم الإثنين القادم.. ارتفاع يعقبه انخفاض

بالتزامن مع الطقس شديد الحرارة الذي يجتاح جميع أنحاء مصر في هذه الأيام ومنذ بداية فصل الصيف، فنجد أن الأشخاص تهتم بالتعرف على حالة الطقس اليومية وأيضاً حالة الطقس غدا والتي يتم الإعلان عنها من قبل هيئة الأرصاد الجوية التي تطرح درجات الحرارة المتوقعة وحالة الطقس بشكل عام، وسوف نعرض من خلال هذه السطور ما تم الإعلان عنه من قبل هيئة الأرصاد الجوية بشأن حالة الطقس حتى يوم الإثنين القادم.

حالة الطقس غدا

قامت هيئة الأرصاد الجوية في مصر خلال الساعات الأخيرة بالإعلان عن توقعات حالة الطقس غدا في جميع أنحاء الجمهورية، حيث أكدت الأرصاد الجوية أن الطقس غدا في مصر سوف يشهد إنخفاض طفيف في الكثير من المحافظات، كما تم توقع ازدياد نسبة الرطوبة في المحافظات المختلفة وبشكل خاص في محافظة القاهرة، كما تشهد محافظات الوجه البحري درجات حرارة منخفضة قليلاً عن الأيام الماضية، وكذلك توقعت هيئة الأرصاد الجوية موجة حرارة جديدة تجتاح جميع أنحاء الجمهورية بداية من يوم الجمعة القادم، ومن المتوقع ان تكون درجة الحرارة معتدلة في الساعات الأخيرة من النهار في جميع أنحاء مصر.

درجات الحرارة غدا

حددت هيئة الأرصاد الجوية درجات الحرارة المتوقعة في جميع المحافظات في مصر غدا والمقرر ان تكون منخفضة بشكل طفيف في النهار ومعتدلة في الليل، وقد سجلت درجات الحرارة في مختلف المحافظات على النحو التالي.