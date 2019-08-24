حالة الطقس غدًا.. درجات الحرارة أعلى من معدلاتها الطبيعية خلال الأسبوع الجاري وموجة حارّة قادمة

حالة الطقس المتوقعة خلال الأسبوع الجاري حسب تصريحات صحفية أدلى بها مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية، الدكتور محمود شاهين، بأنها ستكون أعلى من المعدل الطبيعي بنحو درجتين، وقال: “هنشعر بموجة حارة رطبة تستمر حتى نهاية الأسبوع الجاري، ولكنها ليست مثل الموجة التي سبقت عيد الأضحى، وكانت درجات الحرارة على القاهرة تتجاوز الـ40 درجة”، وأضاف شاهين أن نسبة الرطوبة ستكون مرتفعة وستتراوح بين 80 إلى 85% بالقاهرة، و95% على السواحل الشمالية، وهو ما يزيد الشعور بسخونة الجو.

وأشار شاهين إلى أنه سوف تتشكل الشبورة المائية التي تعتبر أكثر الظواهر الجوية تأثيرًا، والتي عادة ما تكون كثيفة على المناطق القريبة من المسطحات المائية والطرق الزراعية، ومتوسطة على معظم الأنحاء، ولكنها تتلاشى في ساعات الصباح، وتعود الرؤية على الطرق السريعة للتحسن بداية من الساعة التاسعة صباحا.

حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة

توقعات حالة الطقس ليوم غد الأحد 25 أغسطس 2019

وأشار بيان الهيئة العامة للأرصاد الجوية إلى توقعات خبراء الأرصاد بأنه سوف يسود يوم غد الأحد طقس معتدل على السواحل الشمالية، مائل للحرارة، وسيكون رطبًا على الوجه البحرى والقاهرة، في حين يكون شديد الحرارة جنوبا خلال ساعات النهار، لطيف أثناء الليل، إضافة لتشكل السبورة المائية بساعات الصباح على مناطق في شمال البلاد، مما يقلل من وضوح الرؤية، كما تظهر سحب منخفضة على مناطق السواحل الشمالية والرياح تكون أغلبها شماليه غربية معتدلة.

درجات الحرارة المتوقعة ليوم الأحد 25 أغسطس 2019

ننشر درجات الحرارة المتوقعة حسب بيان هيئة الأرصاد الجوية ليوم غد الأحد الموافق 25 أغسطس 2019 لومدة 24 ساعة قادمة وهي كما يلي: